Por el foco de incendio en el Superclásico, la Justicia prohibió papelitos en los estadios

La seguridad de CABA prohibió la utilización de papelitos cortados como elementos de festejo en las tribunas.

La medida se tomó tras el recibimiento de River frente a Boca en el Superclásico, el cual generó un pequeño foco de incendio.

“La presente medida tiene carácter preventivo y resulta de aplicación inmediata, debiendo los clubes arbitrar los medios necesarios para su efectivo cumplimiento”, informaron en un comunicado enviado a las instituciones.

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En la misma línea, el organismo dejó en claro que no habrá excepciones en el futuro cercano. “No se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos”, agregaron en el documento oficial.

El alcance de la disposición abarca todos los espacios destinados al público dentro de los estadios. Desde las tribunas populares hasta las plateas, la prohibición rige en cada sector de las canchas ubicadas dentro del territorio porteño.