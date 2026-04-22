Operaron a Charly García: qué se sabe sobre su estado de salud

El histórico músico Charly García fue operado en las últimas horas y continúa internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, aunque desde su entorno llevaron tranquilidad sobre su estado de salud.

El artista fue sometido a una nefrectomía parcial, una intervención quirúrgica en la que se extirpa una parte del riñón, en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

Como informó su representante, la operación estaba programada previamente y no se trató de una urgencia médica. Tras la intervención, allegados al músico aseguraron que el procedimiento “salió todo bien”.

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Luego de la cirugía, el imponentereferente del rock nacional quedó internado en una habitación común, donde continúa con el proceso de recuperación y seguimiento médico.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores debido a los antecedentes de salud del artista, que en los últimos años atravesó distintas internaciones y tratamientos médicos.

De esta manera, el entorno de Charly García buscó transmitir calma mientras el músico continúa recuperándose favorablemente tras la intervención quirúrgica. (Fuente: NA).