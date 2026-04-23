El Ballet de Buenos Aires llega a Bahía con una gala de lujo

Bahía Blanca se prepara para recibir una noche de jerarquía artística con la llegada de Buenos Aires Ballet, una de las compañías independientes más destacadas del país.

El espectáculo, dirigido por Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón, ofrecerá una selección de los grandes clásicos del ballet internacional junto a los inolvidables éxitos de Astor Piazzolla, en una propuesta que combina técnica, emoción y elegancia escénica.

Integrado por primeras figuras de la danza argentina y artistas vinculados al Teatro Colón y al Teatro Argentino, el elenco llega a la ciudad con una producción de alto nivel que promete deslumbrar al público local y consolidarse como uno de los eventos culturales más importantes del año.

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