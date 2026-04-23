La foto retro de Franco Colapinto que compartió Alpine en la previa de la exhibición en Buenos Aires

La presentación de Franco Colapinto en Buenos Aires ingresó en su cuenta regresiva y Alpine calentó la previa con una publicación que revolucionó a los fanáticos del argentino.

La escudería francesa compartió una foto de cuando el pilarense era un niño y la acompañó con la siguiente leyenda:

“Poco sabía este chico de Buenos Aires lo que está destinado a lograr este fin de semana”.

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El del domingo será un día histórico por tratase de la primera vez que un piloto argentino manejará un monoplaza de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires.

Recordamos que esta exhibición es posible gracias a que la Fórmula 1 se encuentra aún en receso a la espera del reinicio de actividades en Miami, donde se correrá el próximo domingo 3 de mayo. El prolongado parate desde que se corrió por última vez en Japón, obedece a la cancelación de los Grandes Premios de Barhéin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente.

El cronograma el domingo en Buenos Aires será el siguiente:

9.00 - Apertura Fanzone.

11.25 - Entrevista a Franco Colapinto.

11.50 - Show musical de Soledad.

12.45 - Colapinto dará una vuelta en el Lotus E20 de 2012.

13.55 - Show musical de Luck Ra.

14.30 - Colapinto manejará el legendario Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio.

15.15 - Colapinto saldrá de nuevo con el Lotus.

15.55 - Colapinto vuelve al circuito pero en un bus descapotable.

16.15 - Fin del evento.