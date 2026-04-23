Pampa Energía presentó un RIGI para invertir U$S 2400 millones en Bahía Blanca

El empresario Marcelo Mindlin le presentó al presidente Javier Milei un nuevo proyecto en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en este caso para un proyecto de producción de fertilizantes que tendrá sede en Bahía Blanca.

El titular de Pampa Energía anunció que a través de la firma subsidiaria Fértil Pampa pretende invertir 2.400 millones de dólares con la meta de producir 2,1 millones de toneladas anuales de urea granulada.

La compañía de Mindlin está gestionando fondos del BID y el Banco Mundial. Según trascendió, una vez iniciadas las obras los trabajos demandarán unos 4 años de construcción y el objetivo es alcanzar los 890 millones de dólares anuales en exportaciones.

A su vez se requerirán unos 3.500 puestos de trabajo en la construcción y luego habrá entre 200 y 300 empleos permanentes.

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De este modo, este proyecto se sumaría a la producción de urea a nivel local, ya que en el puerto bahiense se encuentra radicado un histórico jugador del sector como Profertil, que YPF vendió a Adecoagro en 2025 por 600 millones de dólares.

Respecto del mercado de urea, el 35% de la producción mundial se encuentra en Medio Oriente, región actualmente afectada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

De acuerdo con un comunicado, Fértil Pampa prevé la construcción de "una planta productora de amoníaco y dióxido de carbono, una o más plantas de producción de urea granulada, unidades auxiliares y capacidad de almacenamiento, instalaciones de despacho de producto terminado, e infraestructura necesaria para el suministro de gas natural, agua y electricidad".

Pampa Energía ya se había presentado al RIGI para proteger sus inversiones en el campo de shale oil Rincón de Aranda, por US$ 4.500 millones; anunció US$ 3.000 millones en Transportadora de Gas del Sur (TGS) para procesar líquidos del gas natural también en nuestro distrito; y forma parte de los consorcios Southern Energy y Vaca Muerta Oil Sur, para exportar gas licuado y petróleo crudo.