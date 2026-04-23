Buscan desesperadamente a un argentino que desapareció hace tres meses en el sur de Francia

Un argentino es buscado de manera intensa en el sur de Francia desde hace tres meses luego de que deje de tener contacto con familia y amigos el 11 de enero de este año cuando realizó una videollamada.

Se trata de Juan Ignacio Debandi Álvarez, oriundo de la ciudad de General Rodríguez, quien hace un tiempo viajó a Europa para poder continuar con su carrera de Biología.

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Los familiares explican que los dispositivos electrónicos de Juan Ignacio dejaron de emitir señal el 18 de enero en Marsella, un día antes de que aborde un avión con destino a Barcelona.

Hasta el momento se informó que hay búsquedas activas en Francia, Irlanda y España, sumado a que interviene Interpol.

Quienes tengan información sobre el paradero del joven, la familia solicita que se comuniquen al teléfono +54 9 11 5652 4380 o al correo pilaralvarez@live.com.ar.