Qué se sabe del estado de salud de Charly García tras su cirugía renal

La salud de Charly García alarmó a sus seguidores. En la noche del miércoles se conoció que el músico fue internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) para realizarse una intervención programada.

El artista fue operado del riñón, una nefrectomía parcial, una cirugía en la que se extirpa una parte del órgano. El procedimiento fue exitoso y el músico se recupera en una habitación común de la clínica porteña.

En cuanto a su evolución, el panorama es alentador. Charly pasó una noche estable y con sedación.

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“La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento", informaron en un comunicado desde su entorno.

“Para llevar tranquilidad, es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento", agrega el mensaje.

Mientras tanto, su estado es monitoreado de cerca, aunque el hecho de que la cirugía haya sido planificada permite manejar la evolución con mayor previsibilidad. “Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre”, finaliza el comunicado. (TN)