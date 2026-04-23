Cambio climático: se viene uno de los inviernos más calurosos de los últimos años en la Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su actualización del Pronóstico Climático Trimestral y se mantiene la tendencia en todo el país que se vienen meses con temperaturas más altas que las habituales, por encima del promedio.

El dato que marca que el “cambio climático” llegó para quedarse, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, es que los datos indican que no habrá ninguna región de la Argentina con temperaturas por debajo del promedio histórico.

De acuerdo con el informe, las condiciones más marcadas de calor se darán en la región del Litoral, el resto de Santa Fe, Córdoba y el este de San Luis, donde se espera una categoría “superior a la normal”. Esto implica una tendencia clara hacia temperaturas medias más altas que las habituales para la época.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En tanto, para el norte del país, el NOA, la región de Cuyo, la provincia de Buenos Aires, La Pampa y la Patagonia, el pronóstico indica una situación “normal o superior a la normal”. Es decir, si bien no se descarta cierta variabilidad, predominan las probabilidades de registros térmicos por encima de los valores históricos.

El mapa difundido por el organismo muestra una amplia cobertura de tonos cálidos en todo el territorio nacional, lo que refuerza la proyección de un trimestre con temperaturas elevadas de forma generalizada.

Este escenario se enmarca en un contexto climático que continúa mostrando variaciones respecto de los promedios tradicionales, con impactos potenciales en el consumo energético, la producción agropecuaria y la vida cotidiana.

Desde el SMN recomiendan seguir de cerca las actualizaciones de los pronósticos y alertas, especialmente ante posibles eventos extremos que puedan derivarse de estas condiciones térmicas por encima de lo normal. (NA)