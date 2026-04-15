Motosierra en el Servicio Meteorológico Nacional: despedirán a 140 personas

El gobierno nacional avanzará en una reestructuración del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que incluirá el despido de 140 empleados contratados y la puesta en marcha de un plan integral de modernización orientado a automatizar procesos, reducir costos operativos y adecuar el sistema a estándares internacionales. La decisión se inscribe en una estrategia más amplia de reforma del Estado y responde a un diagnóstico oficial que detectó un sobredimensionamiento en áreas administrativas y operativas, junto con un atraso tecnológico significativo en la red de observación meteorológica.

Los telegramas de desvinculación comenzarán a enviarse de manera inmediata y alcanzarán a personal contratado, principalmente en funciones administrativas y de observación manual. Se trata de una reducción puntual dentro de una planta total cercana a los mil empleados —entre civiles y personal militar— que actualmente integran el organismo. La medida forma parte de un rediseño estructural que apunta a modificar el funcionamiento del SMN, con el objetivo de reemplazar procesos manuales por sistemas automatizados.

El eje del plan es la modernización de la red de observación, que actualmente cuenta con unas 130 estaciones distribuidas en todo el país. Según el Gobierno, el sistema vigente presenta un grado significativo de desactualización y opera, en gran medida, sobre la base de estaciones meteorológicas manuales. Este esquema implica una elevada asignación de personal en tareas de campo y en la cadena posterior de procesamiento de datos, lo que repercute directamente en la estructura administrativa del organismo.

El Gobierno nacional implementará el despido de 140 empleados contratados, enfocados en funciones administrativas y de observación manual, como parte de un plan de modernización que busca automatizar la red de observación, reducir costos operativos y adecuar el organismo a estándares internacionales, informaron fuentes oficiales a Infobae.

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Ese modelo, que requiere la toma manual de datos, su registro en planillas y su posterior procesamiento en centros de análisis, es considerado obsoleto frente a los estándares internacionales actuales, donde la automatización permite obtener información en tiempo real con menor margen de error y mayor eficiencia operativa. En ese contexto, el diagnóstico oficial concluyó que el SMN arrastra una lógica de funcionamiento que no se corresponde con las exigencias técnicas contemporáneas.

La reconfiguración apunta a optimizar la asignación de recursos humanos mediante la reducción de dotaciones en estaciones manuales y la adecuación del personal administrativo, sin afectar la continuidad del servicio. En principio, la propuesta contempla mantener la presencia de observadores en el territorio, pero ajustando las dotaciones a parámetros considerados más eficientes. En términos operativos, esto implica pasar de esquemas con entre siete y nueve personas por estación a un promedio de cuatro o cinco.

En términos presupuestarios, la iniciativa busca generar un ahorro estimado en más de 3.500 millones de pesos anuales, producto de la reducción de contratos y la reorganización operativa. Esos recursos serán reinvertidos en la adquisición de estaciones meteorológicas automáticas de última generación, con el objetivo de avanzar durante 2026 en una modernización integral de la red de observación.

El plan contempla la incorporación progresiva de sistemas automatizados capaces de medir variables meteorológicas sin intervención humana directa y transmitir los datos en tiempo real. El rediseño incluye la proyección de nuevos sistemas orientados a mejorar la seguridad aeronáutica, con el objetivo de optimizar la precisión de los datos meteorológicos utilizados en la operación de aeropuertos.

Conflicto sindical y reacción de ATE

La implementación del plan ya comenzó a generar tensiones con sectores sindicales, en particular con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que viene manifestando su rechazo a la medida. En los últimos días, el gremio realizó protestas frente a las instalaciones del Servicio Meteorológico y denunció que la reestructuración implica un recorte que afectará el funcionamiento del organismo. Desde ATE sostienen que los despidos debilitan la capacidad operativa del SMN y cuestionan el diagnóstico de sobredimensionamiento.

Las manifestaciones incluyeron asambleas, movilizaciones y advertencias sobre posibles medidas de fuerza si el Gobierno avanza con el esquema previsto. El sindicato planteó que la automatización no puede reemplazar completamente las tareas humanas sin afectar la calidad del servicio, y defendió el rol de los trabajadores en la recolección y validación de datos meteorológicos en el territorio. (con información de Infobae)