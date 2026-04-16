Los precios mayoristas aumentaron 3,4% en marzo y acumulan un alza de 6,1% en lo que va del año

La inflación mayorista registró una suba de 3,4% en marzo, lo que significó una aceleración de 2,4 puntos porcentuales frente a febrero, cuando había cerrado en 1%. La cifra fue difundida este jueves por el INDEC.

La variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) en marzo quedó igual que la inflación minorista, ya que los precios al consumidor se movieron 3,4% en el mismo período

En esa línea, la evolución de los precios mayoristas en marzo se explicó por la suba del 3,5% en los productos nacionales y del 1,1% en los importados.

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron fueron Petróleo crudo y gas, con 2,02%; Productos refinados del petróleo, con 0,77%; Alimentos y bebidas, con 0,31%; Sustancias y productos químicos, con 0,13%; compensados por los Productos agropecuarios, con -0,40%.

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De cuánto fue el aumento de los precios mayoristas en marzo

El INDEC publica tres tipos de índices sobre los precios mayoristas. En marzo, se registraron los siguientes datos:

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que mide la variación de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos, mostró una suba de 3,4% en marzo y un alza de 27,9% interanual.



El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, registró un incremento de 3% en el tercer mes del año y una suba interanual de 27,1%.



El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que calcula la variación de los valores de la producción local sin impuestos, tuvo un aumento de 3% en marzo y una variación interanual de 28,1%.

El costo de construcción subió 2,5% en marzo

El INDEC también publicó este jueves el nivel general del Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a marzo de 2026, que registró una suba de 2,5% respecto al mes anterior y un alza de 27,1% interanual.

De acuerdo al informe, el dato responde a los aumentos de 1,8% en el capítulo “Materiales”, 3,4% en “Mano de obra” y 1,8% en “Gastos generales”. (con información de TN)