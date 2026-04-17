SOB: ¿cómo trabaja el INTA para aprovechar este momento de la ganadería?

El director de INTA Bordenave, Federico Castoldi, en el establecimiento El Campito, en el distrito de Puan. / Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Más allá de una coyuntura excepcional para la ganadería (clima, precios y demás), la región del sudoeste bonaerense, acostumbrada a los sinsabores por la falta de lluvias (y por ende forrajes adecuados en tiempo y forma), tiene una oportunidad única para acrecentar su ralentizado potencial de los últimos años.

En otras palabras, están dadas las condiciones para una apuesta importante en razón de un momento de revalorización económica y tecnológica. Ahora bien, la pregunta es: ¿de qué manera se trabaja desde la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Bordenave, situada en el corazón del sudoeste bonaerense, para brindarle al productor las herramientas adecuadas para que, finalmente, pueda subirse a este tren.

El Ing. Agr. Federico Castoldi lo explica de esta manera: “El momento es extraordinario, con un presente y una prospectiva muy interesantes. Históricamente, la ganadería fue el primo pobre de la agricultura, que siempre incorporó más tecnología y tuvo mayores progresos. Sin embargo, ese retraso hoy representa una oportunidad para crecer tecnológicamente. Un dato clave es el valor del vientre, que actualmente se encuentra en niveles que triplican su promedio histórico. Ante este escenario, tanto los productores como instituciones como el INTA y el IPCVA debemos estar a la altura para promover la incorporación de herramientas técnicas”.

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También se refiere a los principales desafíos productivos en esta zona semiárida.

“La clave y la mayor dificultad aquí es lograr una base forrajera estable. La incertidumbre climática, sumada a suelos que no permiten reservar agua adecuadamente, genera años muy húmedos y otros absolutamente secos. Por eso, el INTA se enfoca en tres ejes: incrementar la productividad del pasto, estabilizar la producción y mejorar el estatus sanitario mediante variedades más resistentes”, explica.

La referencia situada en el distrito de Puan tiene impacto en la Argentina. El INTA Bordenave lidera a nivel nacional la producción de material genético para verdeos. El 93 % del trigo, el triticale y el centeno del país —e incluso de países limítrofes— sale de la EEA.

“Trabajamos articuladamente con el INTA Ascasubi; ellos se especializan en leguminosas y nosotros en gramíneas. Un ejemplo de este éxito es el centeno, cuya superficie se ha duplicado gracias a su uso como cultivo de cobertura, una tecnología adoptada, incluso, en la zona núcleo. En términos de rendimiento, los nuevos verdeos han incrementado la productividad entre un 40 y un 50 % respecto a la línea de base”, añade.

Uno de los dilemas en esta región se plantea a partir de generar reservas para las épocas de (paradójicamente) vacas flacas.

Para sobrevivir a las habituales épocas de sequía, Castoldi destaca que no solo se trata de reservar alimento, sino de implementar estrategias de manejo operativas y tecnológicas que permitan estabilizar la producción.

Algunas de ellas son las siguientes:

—Manejo del rodeo y uso de fusibles: una de las decisiones más importantes es no agotar la capacidad total del establecimiento solo con vacas de cría (léase vientres). La recomendación es achicar el rodeo de vacas y mantener una cantidad menor de vientres permanentes.

“También utilizar a los terneros y a las terneras como un elemento flexible. En caso de falta de pasto, estos animales pueden ser los primeros en salir del sistema, protegiendo así el recurso forrajero para el plantel básico”, acota Castoldi.

—Destete precoz: esta herramienta es fundamental para enfrentar la sequía. Al sacarle el ternero a la vaca, se reduce drásticamente su requerimiento nutricional, lo que le permite atravesar períodos críticos de falta de agua y pasto sin comprometer su estado físico.

—Estabilización de la base forrajera: dado que el suelo de la región tiene limitaciones para reservar agua, el INTA trabaja en desarrollar material genético resistente y adaptado.

Las estrategias incluyen uso de verdeos de invierno. En tal sentido, Bordenave lidera la producción genética respecto a las líneas base y cultivos de cobertura con la incorporación de especies como el centeno y la vicia villosa ayuda a proteger el suelo y estabilizar la oferta de forraje.

—Conservación y calidad del alimento: para garantizar que el alimento guardado sea eficiente se están desarrollando investigaciones específicas tales como el ensilado de verdeos. En INTA se estudia cómo conservar la calidad y las propiedades nutricionales del pasto en forma de silaje para ser usado en momentos de escasez.

Asimismo, se suma el análisis de digestibilidad donde, a través de laboratorios de nutrición animal, se utiliza licor ruminal de novillos fistulados para realizar análisis precisos que aseguren que el forraje conservado sea realmente aprovechable por el animal.

“Estas medidas, combinadas con el asesoramiento de las agencias de extensión del INTA, que conocen, y reconocen, el sistema productivo local permiten a los productores ser más resilientes ante la incertidumbre climática”, concluye Castoldi.

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