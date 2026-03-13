Carnes: ¿por qué se diversifica el consumo de proteínas?

Guillermo D. Rueda [email protected] Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Por encima de las cuestiones de precio en góndolas y carnicerías respecto de la carne vacuna (un tema recurrente en las últimas semanas), cierto es que la dieta de los argentinos acentúa una diversificación hacia otras variedades —léase aviar y porcina— que no hace sino incrementar el consumo de proteínas totales a nivel mundial.

Así entonces, en el año 2025 se terminó con un promedio de 116,4 kilos por habitante por año, solo detrás de los Estados Unidos, que llegó a los 120 k/h/a y por encima de Australia, que ronda los 105 kilos per cápita.

El volumen de ingesta es extraordinario aún sin considerar que consumimos unos 1,5 kilos de carne ovina y algo semejante en pescados y frutos del mar (langostinos, mejillones, pulpos, calamares y demás). Es decir, rondamos los 120 kilos totales por año.

El crecimiento del 6 % (110,5 k/h/a en 2024 vs. los citados 116,4 de 2025) se da en un contexto de lenta recuperación de años previos, pero a esta altura está claro de que las carnes alternativas llegaron para quedarse de manera (casi) definitiva.

Una explicación respecto de esta dinámica la ofrece el Lic. Ignacio Iriarte, consultor de mercados cárnicos: “El auge de las carnes alternativas responde directamente a la estructura de costos y precios en el mercado local. El bolsillo del consumidor y la eficiencia productiva son las claves de esta tendencia”.

Asimismo, el analista entiende que la producción y el consumo de las carnes aviar y porcina se ven favorecidos por el alto precio relativo de la carne vacuna y por el bajo costo del alimento (léase granos y subproductos). En otras palabras, su conclusión tiene un sentido puntualmente económico.

Lic. Ignacio Iriarte, consultor de mercados cárnicos.

En el desglose, y de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, el desglose del crecimiento por categorías cárnicas es el siguiente:

—Bovina: aumentó de 48,49 kilos por habitante por año en el año 2024 a 49,92 k/h/a en 2025 (+ 2,94 %).

—Porcina: pasó de 17,42 kilos per cápita a 18,89 k/h/a (+ 8,44 %).

—Aviar: creció de 46,25 kilos por habitante por año a 47,68 k/h/a (+ 3,07 %).

Otra visión la aporta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), desde donde se aguarda que el consumo promedio de proteínas de carnes aumente alrededor del 3 % (la mitad del alza de la última década).

Debe todos modos, una mirada más enfocada en dar precisión hacia el futuro se relaciona con la reducción demográfica mundial (que ya es explícita). Así, se proyecta un incremento cárnico de solo el 12 % hacia el año 2033, con este desglose: pollo, + 16 % ; vacuna, + 11 % y cerdo, + 8 %.

También se precisó que el mayor crecimiento de la demanda llegará desde los países asiáticos (en razón de la suba del poder adquisitivo) y del África Subsahariana (por el aumento de la población). Y ahí, justamente, aparece la Argentina, junto a Australia, Brasil y Tailandia, con esta particularidad: serían los que mayor crecimiento podrían tener en sus exportaciones.

Ahora, digamos todo: si en algún momento alguien pensó que en la Argentina el veganismo (una acepción cuyos practicantes se basan en el respeto ético hacia los animales y excluyen de sus dietas a carnes, pescados, lácteos, huevos, miel y cualquier derivado animal), tendría un peso relativamente trascendente, eso no estaría sucediendo. Al menos hasta el momento de redactar estas líneas.

