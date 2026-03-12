Bahía Blanca | Jueves, 12 de marzo

23.3°

23.3°

La ciudad.

Hospitalizaron a un motociclista por un choque en Ingeniero White

La colisión fue en la esquina de Vélez Sarsfield y San Martín.

Un motociclista tuvo que ser hospitalizado luego de sufrir una colisión vial con un auto en Ingeniero White.

El episodio ocurrió en Vélez Sarsfield y San Martín, y fue protagonizado por una Honda 300 con un Peugeot 306.

El conductor de 25 años sufrió una posible fractura en el brazo derecho mientras que el automovilista, de 63 años, resultó ileso.

Tomó intervención personal del servicio de emergencias SIEmPre, Policía, bomberos de Ingeniero White y la guardia de Defensa Civil.

