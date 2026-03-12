Hora, TV y formaciones: con el debut de Eduardo Coudet, River visita a Huracán

River visitaeste jueves a Huracán en un encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El partido se llevará a cabo a partir de las 21.30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Sebastián Habib.

La principal novedad del Millonario en este duelo será el debut como director técnico de Eduardo Coudet, quien llega a la institución de Núñez para dejar el inmenso vacío que representó la salida de Marcelo Gallardo, el DT más ganador en la historia del club.

Luego de varios días de trabajo duro con el plantel, el flamante entrenador decidió darle titularidad a la base del equipo que terminó sumando minutos con el Muñeco.

La principal novedad será la vuelta a los once iniciales de Juan Fernando Quintero, que ya se recuperó de una lesión que lo tenía a maltraer.

En este Torneo Apertura, River ocupa la séptima posición de la Zona B con 11 puntos, por lo que en caso de conseguir un nuevo triunfo se afianzará en los puestos de clasificación a los playoffs y comenzará a dejar atrás el mal trago de este 2026.

Huracán, por su parte, está sexto con 12 puntos y en caso de ganar podrá soñar con dar pelea por la primera posición de la Zona B, donde actualmente figura Independiente Rivadavia, con 17 unidades. Respecto a los futbolistas que saltarán al campo de juego, se destaca el debut del refuerzo Lucas Blondel, proveniente de Boca Juniors.

Finalmente, luego de una larga disputa con el Gobierno de la Ciudad, el Globo fue habilitado para que 15 mil de sus hinchas puedan decir presente en el Ducó, a poco más de una semana del derrumbe en el estacionamiento de un complejo de viviendas en sus inmediaciones.

Cabe destacar que en los últimos encuentros entre ambos equipos hubo un dominio favorable a Huracán, que se impuso en tres de ellos, mientras que empataron en una ocasión y River ganó la restante.

Probables formaciones

-Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

-River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Sebastián Habib.

Hora: 21:30.

TV: TNT Sports Premium.