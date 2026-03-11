Detuvieron a un joven que quiso cobrar dinero para devolver un celular robado
Un menor ya había sido aprehendido horas antes por el mismo hecho.
Un joven fue aprehendido este miércoles por la tarde acusado de participar en el robo de un teléfono celular y de intentar extorsionar posteriormente a la víctima para devolvérselo.
El hecho ocurrió a las 18.30 en un mercado de frutas ubicado en la intersección de las calles Thompson y 1810, donde personal del Comando de Patrullas detuvo a Gonzalo Leonel Garrido, de 25 años.
Según informó la policía, el sospechoso habría participado durante la mañana en la sustracción de un celular junto a otro hombre y un menor de edad.
De acuerdo con la investigación, horas después del robo Garrido regresó en reiteradas oportunidades al lugar de trabajo de la víctima, un joven de 21 años, a quien le exigía dinero en efectivo y que retirara la denuncia a cambio de devolverle el teléfono.
En el último de esos intentos fue retenido en el lugar hasta la llegada de la policía, que procedió a su aprehensión y al secuestro del celular sustraído.
El hecho que dio origen a la causa ocurrió alrededor de las 6.30 en la zona de las calles Libertad y Santa Fe, donde la víctima fue intimidada por tres personas que le robaron el teléfono.
Poco después, en Chile y Tarapacá, efectivos policiales detuvieron a un menor de 16 años que habría participado del asalto y que además se resistió al accionar policial.