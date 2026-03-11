Detuvieron a un joven que quiso cobrar dinero para devolver un celular robado

Un joven fue aprehendido este miércoles por la tarde acusado de participar en el robo de un teléfono celular y de intentar extorsionar posteriormente a la víctima para devolvérselo.

El hecho ocurrió a las 18.30 en un mercado de frutas ubicado en la intersección de las calles Thompson y 1810, donde personal del Comando de Patrullas detuvo a Gonzalo Leonel Garrido, de 25 años.

Según informó la policía, el sospechoso habría participado durante la mañana en la sustracción de un celular junto a otro hombre y un menor de edad.

De acuerdo con la investigación, horas después del robo Garrido regresó en reiteradas oportunidades al lugar de trabajo de la víctima, un joven de 21 años, a quien le exigía dinero en efectivo y que retirara la denuncia a cambio de devolverle el teléfono.

En el último de esos intentos fue retenido en el lugar hasta la llegada de la policía, que procedió a su aprehensión y al secuestro del celular sustraído.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió alrededor de las 6.30 en la zona de las calles Libertad y Santa Fe, donde la víctima fue intimidada por tres personas que le robaron el teléfono.

Poco después, en Chile y Tarapacá, efectivos policiales detuvieron a un menor de 16 años que habría participado del asalto y que además se resistió al accionar policial.