Fabián Diana: el recuerdo de Dambolena, el apoyo de los clubes, los cambios y otra cancha que se suma

El puntapié inicial dará el próximo fin de semana la Liga del Sur, bajo la presidencia de Fabián Diana, quien comienza con el año calendario, tras suceder a Jorge Dambolena, fallecido cuando presidía la entidad madre del fútbol local.

“El recuerdo de Jorge va a estar siempre. Lo mínimo que podemos hacer por Jorge es ponerle su nombre a los dos torneos”, señaló en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

“El año pasado -agregó- no me esperaba ser presidente de la Liga. Yo vivo en Cerri y tuve 80 centímetros de agua en mi casa y me tocó ser presidente de la Liga. Fue movido. Al menos este año arrancamos con algo más de experiencia”.

Más allá del difícil contexto en el cual le tocó asumir, Diana destacó el respaldo por parte de los clubes.

“Tuve el apoyo, sobre todo cuando tocaba jugar entre semana; sé que perdieron plata, pero estábamos todos en la misma. Ninguno me planteó que por reglamento tenían que jugar sábado, domingo o feriado. Estábamos todos arriba del barco. Este año también lo tenemos ese apoyo, esperemos que no pase nada raro, que sea todo lo más normal posible”, se esperanzó.

Los antecedentes ayudan a creer que puede ser un año tranquilo.

“La seguridad es fundamental para poder desarrollar los partidos con normalidad. Tuvimos problemas en un solo partido, jugamos casi el 80% de los partidos con público de los dos lados, que no es fácil. Fue más gente a la cancha. El no tener que ir con Liga segura le permitió a la gente que quería ir a la cancha que fuera sin inconvenientes. El campeonato del año pasado fue muy bueno, se terminó con mucha gente en la cancha, esperemos que este año sea igual”, señaló.

Al respecto, las malas conductas en las divisiones formativas serán intervenidas rápidamente.

“Con los menores este año vamos a ajustar desde el inicio y están todos los clubes de acuerdo. Ya sea con sanciones o suspensión de partidos, con el acompañamiento de la dirigencia hacia los árbitros”, adelantó.

Respecto de la forma de disputa de los torneos superiores, aseguró que nunca se trató de instrumentar un cambio.

“No hay un club que quiera unificar. No tiene sentido hacerlo”, enfatizó.

Durante la semana el presidente recorrió diferentes escenarios y se llevó una grata sorpresa.

“Creo que los clubes compiten para ver quién tiene la mejor cancha. Sé lo que trabajan los dirigentes”, aseguró.

Este año se sumará una cancha.

“Fuimos con la Aprevide a recorrer las canchas de Primera y están todas bien. Sé que le meten horas y plata para mejorar. Todos los clubes están creciendo y eso es muy bueno. Inclusive, hay muchos que se dan una mano, se prestan herramientas”, destacó.

“En la cancha de Dublin creo que se podrá jugar después de la primera rueda. Le metieron una obra grande, quedó muy linda”, resaltó.

En una etapa de cambios, innovaciones y crecimiento de un fútbol más globalizado, Diana asegura que se viene el fútbol playa. También aseguró, tras la exitosa experiencia, que el Senior se ganó su espacio.

“Hay que agradecerle a Empleados de Comercio por la cancha donde se jugó la final, en la que se dio todo: la noche, un espectáculo, la gente de Tiro que hizo el pasillo (a Bella Vista, el campeón)”, apuntó.

También, la Liga tuvo que incorporar otra división, más el femenino, que está pidiendo cancha.

“Este año pusimos la categoría C en las menores e infantiles. Esto implica sumar canchas, árbitros, dirigentes... El fútbol femenino ya tiene Sub 15 y hay varios clubes armando el Sub 12 o 13. Vamos a ver si hacemos un campeonato y así va a seguir creciendo. Vamos a tener que dividir por categoría”, entendió.

La participación de Olimpo y Villa Mitre en el Federal A, más el regreso del Federal B es algo que respalda el actual presidente, considerando necesario para el crecimiento de la actividad.

“La Liga tiene que alimentar a esos equipos (los del Federal). Ahora se va a jugar nuevamente el Federal B, y si bien en lo personal me vuelve loco, porque soy quien arma las fechas, está muy bueno que se jueguen estos torneos”, opinó.

“Los equipos de la Liga del Sur son muy fuertes en todas las categorías y lo mismo los del Federal A. Estaría bueno que asciendan, vayan subiendo de categoría, y tengamos fútbol de otro nivel en Bahía, pero el Federal es muy difícil”, admitió.

Recientemente Diana -entre otros- estuvo en la reunión que congregó en Córdoba a dirigentes de todo el país.

“Esas reuniones son buenas, no solo para escuchar a los dirigentes, sino también para hacer camaradería con otras ligas. Hubo muy buenos temas. Uno fue que van a sacar un libro que escribió un profesor en la Universidad de San Luis, contando lo que aporta el fútbol del interior a la economía del país. Cuando pasaron los números uno quedó asombrado”, contó.

