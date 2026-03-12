Barco fue reelecto en la ABB y los torneos tienen nombre propio: Fillottrani, Spaccesi y Albizu

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

En la renovación de mandatos de la Asociación Bahiense de Básquetbol se decidió anoche, por votación, la continuidad de Guillermo Barco como presidente y de Leonardo Gómez Talamoni en calidad de vice, mientras que el consejo directivo podría tener alguna alta y baja, lo cual se decidirá la próxima semana.

En tanto, quedaron establecidos los nombres que llevarán los torneos superiores.

La Liga Bahiense de Básquetbol Oro (ex Primera), se denominará "Rubén Fillottrani", en reconocimiento al histórico y valioso dirigente de Leandro N. Alem.

La LBB Plata (ex Segunda) tendrá el nombre de "Carlos Spaccesi", entrenador con raíces en Pacífico y fuerte presencia en los seleccionados bahienses.

En cuanto a la LBB Bronce (ex Tercera) podría llevar alguna fecha histórica, aunque no fue definido.

Mientras que el certamen femenino se llamará "Viviana Albizu", entrenadora referente muy vinculada a la actividad durante muchísimos años y aún en funciones.

Fillottrani, Spaccesi y Albizu.

Las fechas

Los torneos de menores se retrasaron una semana respecto de la fecha original, previendo su inicio el sábado 21 del corriente.

En cuanto a los superiores, el grueso de la fecha inaugural de LBB Oro será el jueves 19, con Leandro N. Alem-Pueyrredón, Pacífico-Estrella, Barrio Hospital-Bahiense del Norte e Independiente-Olimpo.

En caso de confirmarse el streaming, Napostá-Liniers se adelantaría para el miércoles 18. Mientras que Villa Mitre-Estudiantes se trasladará al lunes 23, considerando que el tricolor juega por Liga Argentina lunes 16, jueves 19 y sábado 21.

La primera fecha de LBB Plata (ex Segunda) irá el viernes 20 con San Lorenzo-9 de Julio, Sportivo Bahiense-Bahia Basket, Velocidad y Resistencia-La Falda, Argentino-Espora, Ateneo-Altense y Comercial-El Nacional.

Mientras que la LBB Bronce (ex Tercera) comenzará el miércoles 25.

Afiliado

Uno de los puntos que se aprobó anoche en asamblea fue la afiliación de Caza y Pesca Huracán Médanos. El resto de los equipos que se sumaron este año lo hacen en carácter de invitados.

Entradas

Respecto del valor de las entradas para los partidos, fijaron $7.000 LBB Oro, $6.000 LBB Plata y $4.000 Menores.