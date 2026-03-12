Canale, el primer árbitro local en ser internacional: "Dan ganas de seguir creciendo y de devolver algo a Bahía"

Su crecimiento exponencial en los últimos años, abalado por las designaciones a distintas competencias nacionales y fuera del país, hacían presumir la noticia que se confirmó hace unos días: Basilio Canale fue promovido la panel internacional de la FIH.

Casi como un proceso natural, pero lleno de talento, trabajo y esfuerzo, Baso logró ser el primer bahiense en llegar a este enorme reconocimiento, tanto en hockey sobre césped y también en pista (indoor).

“Fue algo que me comentaron que podía darse, por una cuestión de procesos. Fue como una excepción, porque para ser promovido necesitás dos puntajes y yo tuve uno sólo. Estoy contento porque la promoción fue en ambas disciplinas", reconoció el bahiense de 31 años.

"La verdad que estoy muy contento y muy agradecido, porque somos un montón los árbitros que formamos parte de la Confederación Argentina. Tener el lugar y el privilegio de ser promovido en las disciplinas es algo que pone muy contento y me genera muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo. También de devolver a todo lo que pude recibir principalmente en Bahía Blanca y en el país también”, agregó Basilio en El Diario Deportivo.

Basilio y Josefina Sebastián, se desean suerte antes de arbitrar Universitario "A" y Sportiva "A" el último sábado.

Esos dos puntajes que le dieron la chance de ser elegido, Canale los consiguió luego de sus primeras participaciones internacionales.

La primera fue en Canadá (Copa Panamericana Indoor en 2024) y la segunda, en Paraguay (Juegos Panamericanos Junior de Asunción en 2025).

“Entendía que el proceso llevaba una calificación, tenía en claro que no estaba dentro del panel, entendía que era un proceso, que dependía de esas calificaciones. Sabía que era una posibilidad y me lo comentaron el año pasado, cuando debía presentar esos testeo físico pero yo estaba lesionado. Sabía que era algo que podía pasar, pero si no pasaba la verdad que hubiese seguido con mi proceso y esperando los torneos para obtener los puntajes que necesitaba. Creo que hubiese llegado de una u otra forma, entendiendo por cómo se vienen dando las cosas”, admitió.

Médico egresado en la Universidad Nacional del Sur como profesión, Baso continuará con su habitual rutina pese a este nuevo paso en su otra carrera.

Mientras tanto, continuará arbitrando el torneo local, tal como hizo el último sábado en el duelo entre Sociedad Sportiva "A" y Universitario "A", por la primera fecha del Torneo Apertura de la Copa de Oro de la Asociación Bahiense.

“A nivel internacional tenemos que presentar tres testeos al año, que no se logran de un día para el otro sino que requieren una preparación. Por otro lado, para mí sumar minutos en cualquier categoría para mí es súper importante, ya sea desde inferiores hasta categorías más competitivas. Por el hecho de ir entrenando distintas herramientas, varias aristas del arbitraje. Por otro lado, está la preparación mental, nutricional y ciertas cosas que cuando faltan pocos días para el torneo lo ponés más en agenda”, comentó.

Por otra parte, esta buena noticia llegó junto con otra: será juez del Panamericano Junior que se celebrará en Santiago de Chile en abril.

-Imagino que más allá de esta designación, esto no cambia tanto tu día a día, sino se trata de manter y seguir haciendo lo que te trajo hasta acá, ¿es un poco así?

-Y sí, yo creo que sí. No es que esto implica que tenga un cartel en la espalda que dice ´árbitro internacional´, porque yo mi día a día lo paso acá con mis compas, arbitrando o lo mismo si me toca ir a un torneo nacional. Yo estoy acá. Elijo sumar partidos, minutos, entrenarme y prepararme. También porque tengo la posibilidad, no es que me dedico solo a esto o vivo de esto, porque no es algo remunerado. Forma parte de mi día a día y en cierta forma es un hábito”, continuó Baso.

-¿Qué te moviliza para hacer ese esfuerzo?

-Todos sabemos cómo funciona el amateurismo, acá en Bahía formo parte del hockey desde el 2010 y pasé por todos los roles: fui jugador, entrenador, ayudante y soy árbitro. Y creo que encontré un lugar en el que me siento cómodo y en el que aporto de una manera mas enriquecedora al deporte. Lo pienso mucho como la administración de los partidos y siento que desde ese lado tiene muchos factores: la docencia, la aplicación de las reglas, el formar parte del juego y trabajar en cuestiones que hacen que el juego sea mas vistoso. Lo disfruto mucho desde ese lado, porque lo considero bastante versátil y por una cuestión de satisfacción personal. Es bastante incoherente que alguien quiera hacer algo por lo que te puedan bardear de afuera de la cancha. Trabajar en eso me da mucha gratificación, por ver cómo crecen distintos árbitros o acompañar proceso. Creo que está ahí la retribución. Además, de que seguramente haya una cuestión del ego que se pone en juego, por querer hacer las cosas bien. Es como que encontré ese lugar.

-Si bien no tenés ese carte de "árbitro internacional" como decís vos, ¿si sabés que es algo que te respalda o bien puede generarte una presión o algo especial?

-No lo veo como una presión, porque para mí es algo muy lindo y un reconocimiento. No me gusta que se piense así del otro lado, que te ponen el mote “de”, yo sigo siendo Basilio. En la cancha me acerco a la reja y hablo con las señoras, me grita la gente de afuera, no cambia nada. No cambia mi estilo, trato de vivirlo lo más natural posible. Yo soy mi día a día acá, más allá de que tenga la posibilidad de viajar a algún torneo y tener contacto con alguna persona”

-¿Entendes que con estos logros o pasos, como dieron otros, sos un poco un espejo también?

-Soy bastante exigente, obviamente conmigo y muchas veces lo hago con otras personas. Estoy muy contento de ver que después de muchos años que en la ABH se está consolidando un grupo muy similar al que me dio la chance a mí de adentrarme en el arbitraje. Hay un grupo que se encuentran muy inmersos en lo que es esto y la realidad es que yo intento de transmitir, como me sale, lo que a mí me dio resultado. Porque acá no hay recetas mágicas. Estar a disposición para mí es algo clave, es todo circular. Poder transmitir lo que yo viví está bueno y es lindo”

En paralelo a este crecimiento personal de Basilio, también trabajó y trabaja junto al cuerpo arbitral local.

Por caso, el último domingo los jueces de la Asociación Bahiense disfrutaron de una clínica de lujo en nuestra ciudad, con la presencia de Germán Montes de Oca, Coordinador General de Árbitros de la Confederación Argentina de Hockey (CAH) y de vasta experiencia internacional.

"Es algo con lo que rosqueo mucho, porque esto es bastante personal, tiene que venir esa demanda de los chicos que están ocupando ese lugar hoy. Que haya una demanda marca una pauta de lo que se está buscando hoy. Fue súper rica la capacitación que tuvimos. Fue una gran oportunidad, por el hecho de la transmisión de la experiencia que puede tener él y también por los lineamientos que se bajan desde la Confederación", agradeció Baso.

Basilio y todos los árbitros de la ABH disfrutaron de la clínica de lujo en Bahía. Foto: ABH

Ya con el próximo objetivo internacional a la vuelta de la esquina, Basilio seguirá preparándose para llevar la bandera del arbitraje bahiense por el mundo. Ahora, oficialmente, como árbitro internacional.

Una muestra más de sus capacidades y, también, del crecimiento y desarrollo de la disciplina en nuestra ciudad y la región.

“Este año me voy a enfocar bastante en lo que es Bahía, que el año pasado no pude estar muy presente. Aprovechando que hay varias chicas y chicas trabajando y muy metidos, poder meterle a eso y trabajar lo más posible para que esto siga. Independientemente de las personas que estén, que se establezca algo que sea transversal y que de lugar a continuar con el crecimiento”, redondeó Canale.

"El hockey de Bahía necesita algo así"

Hernán Del Ruiz, coordinador de los árbitros y parte de la comisión directiva de la Asociación Bahiense, elogió a Canale tras su nuevo paso.

"Basilio es un chico muy dedicado, que luchó mucho por las cosas que él quería lograr desde su profesión, su estudio, su trabajo. Si bien hubo gente que lo intentó y por una cosa o por otra no pudo, ya que al ser amateur depende de tu disponibilidad laboral, familiar, un montón de cosas, él pudo congeniar todo e hizo el esfuerzo para lograrlo", remarcó Hernán, todo un referente en arbitraje.

"Para Bahía Blanca es un logro más que importante, porque el hockey de la ABH está creciendo en calidad y necesitábamos algo así, que nos de un empujoncito para seguir adelante", agregó esperanzado.

