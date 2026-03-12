Lo que pasó L.N. Alem: entre aquellos 1055 aportantes y el volver a ser locales en el Lacunza

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Una noche de emociones se vivió en Leandro N. Alem, donde se reinauguró el gimnasio Daniel Lacunza, que había sido afectado -básicamente el piso- por la inundación del 7 de marzo de 2025.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El acto contó con la presencia del intendente Federico Susbielles, también del titular del Instituto del Deporte, Sebastián Barisone, además de dirigentes, socios, jugadores y allegados a la institución.

El mismo se desarrolló en la previa al partido que disputaron el local y Argentino, con victoria verdirroja, por 93 a 74.

JeanLuc Wilson define ante Mauro Montanaro.

En el inicio del acto, el presidente Eduardo Di Chiara reconoció que todo este tiempo lo habían vivido con mucha ansiedad y locura, "pero la realidad es que después se disfruta y a uno lo emociona", señaló.

"Hace un año -recordó- nos invadió la nostalgia y desazón. Cuando nos miramos a las caras dijimos 'qué difícil está todo'".

Lejos de torcerles el brazo esta situación, decidieron empezar por tener esperanza, considerando que se trataba de su lugar.

"Arrancamos con una campaña que hoy nos permite estar acá reunidos, porque fueron 1055 aportantes, colaboradores, que decidieron apoyar a Alem. Fue el puntapié inicial, por lo tanto, les decimos gracias totales", destacó.

Di Chiara-Susbielles y la postal de fondo: el juego.

También resaltó la paciencia de los entrenadores, padres y chicos, por lo que significó la logísta, deambulando por diferentes canchas.

"Lo cierto fue que inscribimos 14 categorías y todas terminaron compitiendo", subrayó, ya sin poder contener la emoción.

En cuanto a nombres propios, Di Chiara destacó el proyecto clubes de pie, en la figura de Susbielles, y agradeció a Barisone por estar siempre dispuesto a responder. También resaltó el acompañamiento de Refinería Bahía Blanca, a las empresas que se sumaron y a los clubes que los ayudaron.

Susbielles agradeció

Por su parte, el intendente dijo que quería sumarse a los agradecimientos.

"Quiero agradecer a ustedes (los dirigentes) por lo que hacen cada día. La verdad que ser dirigente no es fácil. Uno le quita tiempo a su familia, a su trabajo y esta generación de dirigentes de Alem, la verdad que tiene el club hermoso, impecable. Me llena de orgullo", destacó Federico, conocedor del ambiente por su recorrido como basquetbolista.

Y continuó: "Quiero agradecerles por no haber bajado los brazos en el momento más complejo que tuvimos. Estamos convencidos que invertir en deporte es invertir en una mejor ciudad".

Distendidos: Labrocca, Susbielles y Fillottrani padre e hijo.

Alem fue el cuarto club de los afiliados a la ABB en lograr la reconstrucción de su gimnasio, tras los fenónemos meteorológicos, como sucedió con La Falda, Comercial y San Lorenzo.

"La verdad que los clubes hoy están más lindos de lo que estaban antes de la inundación. Me parece que eso tiene que inspirar y ocurre porque hay dirigentes, hay familia para volver a ponerse de pie", señaló.

Volvió a ser local

Charla técnica entre Pancho Jasen y Andrés Iannamico.

Con clima de fiesta, un parquet reluciente y los rostros llenos de felicidad, Alem volvió a sentirse verdaderamente local, en otro juego preparatorio para su participación en la LBB Oro.

Contraataque y limpia bandeja de Patricio Zapata.

Le ganó a Argentino 93 a 74, quebrándolo recién en el último cuarto (24-21, 43-45 y 68-62), el cual ganó 25 a 14.

Lucas Desbat viene mostrando sus condiciones.

El principal goleador fue el estadounidense JeanLuc Wilson, con 18 puntos, mientras que Lucas Desbat y Santiago D'Annunzio colaboraron con 13 cada uno.

Mirko Cenzual descarga ante Facundo Durando.

Siete por dos. Malmesi y Amaya, cuerpo a cuerpo.

En la visita, que jugará en la LBB Plata, hubo 15 unidades de Franco Malmesi, 13 de Juan Pedro Paronetto y 13 también de Agustín Puentes.

En Napostá

Se cierra hoy el cuadrangular que organiza Napostá y que tuvo su primera jornada el martes.

Por el tercer puesto, desde las 20, se miden Independiente (jugará la LBB Oro)-Sportivo (LBB Plata), arbitraje de Sebastián Giannino, Ariel Di Marco y Sam Inglera.

Posteriormente, a las 21.30, Napostá recibe a Pueyrredón, buscando el ganador del torneo. Dirigen Eduardo Ferreyra, Juan Cruz Schernenco y Joel Schernenco.

En Médanos

Sumando partidos para el debut, Caza y Pesca Huracán Médanos (LBB Bronce) recibe a Estudiantes (LBB Oro), desde las 21, arbitraje de Horacio Sedán y Juan Agustín Matías.