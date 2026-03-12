Por primera vez en la historia una mujer asume como Jefa del Complejo Penitenciario Sur

Daniela Sánchez se convirtió hoy, en un acto celebrado en nuestra ciudad, en la primera Jefa del Complejo Penitenciario Sur, del que dependen la Unidad Pena Nº 4 de Villa Floresta, la UP 19 de Saavedra y la UP 20 de Trenque Lauquen.

La bahiense, que cuenta con una extensa carrera dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), se desempeñaba en la Unidad 19 de Saavedra, donde también marcó un hito al ser la primera directora del establecimiento.

A partir de hoy, Sánchez asumirá el mando del Complejo Penitenciario Sur en reemplazo de Mariano Ciancio Gelosi. Asimismo, Edgardo Edmundo Flores, asumirá como secretario de Complejo en lugar de Fabián Erasmo Gómez.

La designación de Daniela Sánchez al frente del establecimiento carcelario obedece a una política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Juan Martín Mena, y del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que apunta a la cobertura de cargos de "trascendencia" por parte de personal femenino.

La ceremonia de asunción fue presidida por el Subjefe del SPB, Javier Cáceres, acompañado por el director general de Seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense, Cristian Ariel Martínez.

De familia penitenciaria, la flamante jefa del Complejo Sur ingresó a la Escuela de Cadetes del SPB en 1996 y se desempeñó como pasante en la Unidad Penitenciaria Nº 8, de Los Hornos. Después trabajó en las cárceles de Azul y Bahía Blanca, donde fue subdirectora de Administración hasta que la nombraron directora del penal de Saavedra.

“Mis papás y mis hermanos, también penitenciarios, me apoyaron siempre a lo largo de esta hermosa carrera”, relató Sánchez. “Este reconocimiento me llena de orgullo porque es un premio a toda una vida de esfuerzo y compromiso con la institución”, resaltó luego.

La ceremonia contó con la presencia del director de la Unidad 4, Jorge Aceval; el director de la Unidad 19, Luis Ferreyra y el director de la Unidad 20, Sergio Blandamuro, entre otras autoridades.

Sánchez tendrá a cargo casi dos personas privadas de libertad debido a que en la Unidad 4 Bahía Blanca se alojan 1009, en la Unidad 19 Saavedra, 778, y en la Unidad 20 Trenque Lauquen, 147.