Bahienses en el acto de inicio de obras de un campus deportivo al sur de Miami

Luego del acto Manu Ginóbili y Gastón Remy posaron para la foto con el plantel de Miami FC. Fotos: Miami Herald y Diario de las Américas.

Con un acto protocolar y la colocación de la piedra fundamental, un grupo de ex deportistas argentinos que incluye a los bahienses Emanuel Ginóbili, Pepe Sánchez y el empresario Gastón Remy, dio el primer paso en la construcción del ambicioso proyecto de campus deportivo en el condado de Homestead (Miami), al sur de la Florida.

Esta apuesta por la educación y el deporte en suelo estadounidense es un emprendimiento de Sports Perfomance Hub (SPH), un colectivo de deportistas y emprendedores globales que tiene como integrantes/fundadores -además de Manu y Pepe- a los ex futbolistas Juan Sebastián Verón y Darío Sala, a los ex tenistas Juan "Pico" Mónaco y Mariano Zabaleta y el veterano de la NFL Martín Gramática. Como cofundadores participan del proyecto Gastón Remy (ex directivo de Dow en nuestra ciudad y en Latinoamérica), Emiliano Fernández Balagué (empresario uruguayo), Riccardo Silva (propietario mayoritario del equipo de fútbol Miami FC) y Nick Sakiewicz (ejecutivo deportivo y promotor inmobiliario de larga trayectoria).

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, junto a Nick Sakiewicz, CEO de SPH, y miembros del equipo directivo, durante el acto simbólico del lanzamiento oficial del proyecto.

“La verdad que es una gran responsabilidad. Estamos todos muy entusiasmados porque el proyecto es muy ambicioso, muy grande y tiene un montón de aristas", dijo Manu Ginóbili en la ceremonia de inicio de obras, que tuvo lugar en el Homestead Sports Complex y a la que asistieron autoridades de Homestead y de Miami.

“Llevamos dos, tres años con esto y tenemos la gran ilusión de plasmar esta visión, este sueño, y hacerlo realidad. Queremos que beneficie a todas las partes: a la comunidad, a un montón de chicos que van a pasar por aquí, y también al negocio en sí", agregó el ex San Antonio Spurs.

Características

SPH posee una participación mayoritaria del 60 por ciento del Miami FC. Si bien el espíritu de la iniciativa apunta al desarrollo del deporte y la educación, incluirá un estadio con capacidad para 10 mil personas que será la casa definitiva de Miami FC (el equipo de fútbol local que juega en la United Soccer League) y que contendrá el Homestead Championship Rodeo, celebración tradicional de rodeo.

Manu Ginóbili le obsequia al alcalde de Homestead -Steven Losner- una réplica de la camiseta de los Spurs

El complejo deportivo incluirá academias multideportivas que ofrecerán entrenamiento especializado y entrenamiento especializado en fútbol, ​​tenis, básquetbol, béisbol, fútbol americano y pickleball; un campus para 600 estudiantes-atletas; un hotel con temática deportiva; un centro de medicina deportiva; un parque infantil e instalaciones recreativas públicas.

Desarrollo

El proyecto está respaldado por una inversión de 280 millones de dólares, excluyendo aproximadamente 60 millones en valor de la tierra bajo un contrato de arrendamiento de 80 años con la ciudad de Homestead, según informó el diario "Miami Herald".

El desarrollo se realizará en dos fases: la Fase 1 (2025-2026) establecerá academias no residenciales e infraestructura de entrenamiento y la Fase 2 (2026-2027) incorporará el hotel, las residencias estudiantiles y el estadio de Miami FC.