Un plan ideal para toda la familia: llega “Pirulo en el Aire”

“Pirulo en el Aire”, creado por el humorista Mauro Villaverde, propone una comedia dinámica que mezcla humor, música y situaciones disparatadas. En esta historia, Pirulo logra cumplir su sueño de convertirse en figura de televisión, pero ese nuevo mundo de fama y sets de grabación traerá enredos, sorpresas y conflictos que desatarán momentos tan absurdos como divertidos.

Es un espectáculo de humor pensado para todas las edades que invita a grandes y chicos a compartir una noche llena de risas.

Las entradas ya se encuentran disponibles en ticketbahia.com