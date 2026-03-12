Un plan ideal para toda la familia: llega “Pirulo en el Aire”
El show será el Viernes 24 de Abril en el Teatro Don Bosco y las entradas están disponibles en ticketbahia.com
“Pirulo en el Aire”, creado por el humorista Mauro Villaverde, propone una comedia dinámica que mezcla humor, música y situaciones disparatadas. En esta historia, Pirulo logra cumplir su sueño de convertirse en figura de televisión, pero ese nuevo mundo de fama y sets de grabación traerá enredos, sorpresas y conflictos que desatarán momentos tan absurdos como divertidos.
Es un espectáculo de humor pensado para todas las edades que invita a grandes y chicos a compartir una noche llena de risas.
Las entradas ya se encuentran disponibles en ticketbahia.com