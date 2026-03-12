La sede que propuso la Federación Española para la Finalissima ante la Selección

La Real Federación Española de Fútbol propuso al estadio Santiago Bernabéu como sede para la Finalissima ante la Selección argentina.

Esto se debe a la incertidumbre sobre la posibilidad de que el partido se lleve a cabo en Qatar por la guerra en Medio Oriente.

Tanto la UEFA como la Conmebol trabajan en conjunto para llegar a un acuerdo, aunque desde el país íbero ya dan por hecho que se jugaría en el estadio Santiago Bernabéu.

La entidad europea propuso el recinto del Real Madrid para hospedar la final. Sin embargo, el organismo sudamericano aún no aceptó la propuesta, ya que AFA deniega la posibilidad de que La Roja sea local. Se definiría entre este jueves y mañana.

La crisis bélica entre Israel, Estados Unidos e Irán produjo problemas de todo tipo en la región y el deporte no se escapó de ello.

Originalmente, el estadio Lusail (lugar donde la Albiceleste jugó de cuartos de final en adelante en el Mundial 2022) iba a ser testigo del campeonato, pero las tensiones derivaron en la suspensión del fútbol en Qatar, por lo que dejó a la Finalíssima flotando en el aire. (Con información de NA y TyC Sports).