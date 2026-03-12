Franco Colapinto de cara al GP de China: "Todavía hay muchos problemas"

Franco Colapinto fue realista de cara a la segunda carrera de la temporada. Foto: captura de pantalla.

Se viene este viernes el inicio de actividades de cara al Gran Premio de China, correspondiente a la segunda fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

La primer práctica libre se llevará a cabo este viernes a las 0.30 (hora de nuestro país) en el Circuito Internacional de Shangai.

Para Franco Colapinto y para Alpine el panorama de cara a lo que viene no es muy diferente al que la escudería francesa y sus pilotos vivieron en el estreno el domingo pasado en el GP de Australia.

"Todavía hay muchos problemas, todavía hay muchas cosas desconocidas y que están ocurriendo que surgen de la nada, y sí, creo que estamos en un proceso de superar todos estos problemas y cosas que no predecimos que van a suceder. Es simplemente una carrera contra el tiempo, tratando de adaptarnos lo más rápido que podamos y tratar de abordar esos problemas lo más rápido que también podamos", afirmó el piloto argentino.

Alpine logró sumar un punto con Pierre Gasly, quien finalizó 10º. Por su parte Colapinto fue 14º.

"Fue un buen aprendizaje hacer todas las vueltas de carrera y recorrer toda la distancia de la carrera, fue muy útil para el equipo y para mí. Así que, en ese sentido, estoy agradecido de haberlo hecho. Pero, por supuesto, hay muchas cosas que los equipos deben aprender, entender, hay diferentes factores en las carreras en los que todos necesitan mejorar, la consistencia es una cosa que nadie tiene todavía y que tal vez logras una buena salida y luego haces la siguiente y es la peor salida de tu vida. Y esas son cosas que necesitamos entender mejor y mejorar", explicó el bonaerense en diálogo con la prensa en China.

La agenda

Este es el detalle de actividades y horarios del GP de China, que se correrá a 56 vueltas y en nuestro país se podrá ver por Disney+ (Latinoamérica) y Fox Sports (Argentina):

Mañana

Práctica libre 1: 0.30 (Argentina)

Clasificación Sprint: 4.30

Sábado

Carrera Sprint (a 19 vueltas): 00.00.

Clasificación carrera principal: 4.

Domingo

Carrera: 4.