Liga Argentina: Villa Mitre le ganó por 23 de ventaja a uno de los de arriba

Franco Pennacchiotti llega al doble en el poste bajo ante Latraius Mosley. Fotos: prensa Pico FC.

Villa Mitre recuperó en General Pico el punto que se le había escapado como local la fecha pasada, en el tramo final de la fase regular de la Liga Argentina de básquetbol.

En un partido que a nivel colectivo lo mostró muy por encima de su presente en la tabla de posiciones, derrotó a Pico Football Club (General Pico) por 86 a 63.

Los parciales en el estadio "Parque Carlos Guerrero" fueron (primero el local) de 16-18, 31-41 y 47-67. Fue arbitrado por Alejandro Trías y Enrique Cáceres.

En el conjunto bahiense se destacaron Franco Pennacchiotti con 20 puntos y 10 rebotes; Manuel Iglesias con 14 puntos y 7 rebotes, Ignacio Alem con 14 tantos y Federico Harina con 13 unidades.

Harina (izquierda) y Lorca vuelven a la acción.

El experimentado Leonardo Mainoldi (41 años) se postea ante Nicolás Tambucci.

Más allá de estos puntos altos en los números finales, Villa Mitre realizó un partido de gran nivel colectivo que también tuvo otros actores destacados: Fabián Sahdi con 7 asistencias, Alejo Blanco con 3-5 en triples y Emilio Giménez con 7 rebotes y 4 asistencias.

Al margen de la paridad que mostró el primer cuarto, en el que "Nacho" Alem encabezó el goleo con 7 puntos, Villa Mitre metió un quiebre decisivo en el segundo, cuando de perder 22-18 a 2m40s de iniciado el período, pasó ganar con una máxima de 38-27 con acción de doble y adicional de Pennacchiotti.

En adelante el representante bahiense fue ampliando cifras hasta extenderla en el último cuarto a 79-52 -con 6m por jugar- tras una ráfaga de tiros de 3 convertidos por Blanco e Iglesias.

Manuel Iglesias defiende el movimiento de Latraius Mosley.

Rodríguez Suppi fue el máximo goleador de Pico FC.

En materia de porcentajes Villa Mitre totalizó 55% en dobles (19-34), 39% en triples (11-28) y 93% en tiros libres (15-16).

Si hay que buscar un déficit fue la cantidad de rebotes ofensivos que le tomó Pico FC (12), aunque los locales tuvieron una mala noche en dobles (42%) y no pudieron aprovechar ese recurso. El base Juan Ignacio Rodríguez Suppi, con 13, fue el máximo anotador del Decano.

Con este triunfo ante un rival que llegó a la fecha en el 5º puesto de la tabla Sur (con racha de 4 ganados en fila), La Villa recuperó el punto perdido de local ante La Unión 81-79 el domingo pasado. Ahora suma 13 partidos ganados y 16 derrotas (44,8% de victorias).

Emilio Giménez contribuyó con puntos valiosos.

El técnico Sebastián Ginóbili ordena a los tricolores.

El equipo dirigido por Sebastián Ginóbili busca mantenerse en zona de Reclasificación (playoffs campeonato) entre el 5º y el 12º.

El próximo partido de Villa Mitre será como local ante Deportivo Viedma, el lunes venidero a las 21. Y los últimos dos de la fase regular serán ante Central Entrerriano de Gualeguaychú el jueves 19 y frente a Centenario de Venado Tuerto el sábado 21, ambos en el José Martínez.

Otros resultados

Este miércoles por la Conferencia Sur también se registraron estos marcadores: Gimnasia LP 90-Lanús 102 y Quilmes (MdP) 85-La Unión (C) 74