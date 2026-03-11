Messi no pudo marcar su gol 900 e Inter Miami empató en su visita a Nashville

Inter Miami empató 0-0 por la ida de los octavos de final de la Concachampions frente a Nashville.

El local fue superior al equipo de Javier Mascherano y mereció algo más en el partido. La gran figura fue el arquero de las Garzas, Dayne St Clair.

La vuelta será el próximo miércoles en Florida desde las 20.00 y habrá gol de visitante, por lo que el equipo del astro argentino deberá ganar sí o sí o repetir el resultado sin goles para ir al alargue.

El ganador será rival de América de México o Philadelphia Union. Los del distrito federal se quedaron con la ida por 1-0.

Fueron titulares los argentinos Rodrigo De Paul, Facundo Mura y Tadeo Allende. En el local jugó el ex Boca Cristian Espinoza.