Se viene la Liga del Sur: así se juega la Primera fecha en la "A" y la "B"

El próximo fin de semana se pone en marcha el Torneo Apertura de la Liga del Sur, que en ambas divisionales llevará el nombre de Jorge Luis Dambolena, en homenaje al presidente de la entidad madre, quien falleciera en marzo del año pasado.

Toda la programación de este fin de semana se jugará a partir de las 16.

La "A" irá íntegramente el domingo, con los siguientes enfrentamientos:

- Libertad vs Huracán (sin público visitante).

- Sporting vs La Armonía

- Bella Vista vs San Francisco

- Villa Mitre vs Liniers

Mientras que la "B", tendrá dos juegos el sábado y otros dos al día siguiente:

Los que abrirán el telón serán:

- Dublin vs Rosario Puerto Belgrano (en cancha de Sansinena)

- Tiro Federal vs Comercial (sin visitantes).

En tanto el domingo, irán:

- Pacífico de Bahía Blanca vs Olimpo

- Sansinena vs Pacífico de Cabildo