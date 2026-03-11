En Patagones presentaron la 39° edición de la Carrera del 7 de Marzo

Se concretó la presentación de la “39° Edición de la tradicional Carrera del 7 de Marzo”, que se disputará el domingo 15 de marzo, desde las 9, con largada en la plaza Villarino, de Carmen de Patagones.

La actividad contó con la presencia del intendente Ricardo Marino; el secretario de Producción y Desarrollo Económico, Raúl Rosemberg; el director de Deportes, Luciano Sepúlveda y los representantes de Fénix Multieventos, quienes acompañan en la organización del evento.

La competencia tendrá un recorrido aproximado de 15 kilómetros por distintos sectores de Carmen de Patagones, atravesando arterias como Comodoro Rivadavia, Doctor Baraja, Juan de la Piedra, Boulevard Moreno, la costanera y la Avenida de la Constitución, para finalizar nuevamente en el punto de largada.

Durante la presentación, el intendente Marino destacó la importancia de continuar fortaleciendo las actividades deportivas vinculadas a la historia local.

“Les doy la bienvenida en un día tan especial y los invitamos a esta conferencia para brindar información sobre esta tradicional competencia que se realizará el 15 de marzo en nuestra ciudad. Esta es una de las actividades deportivas más importantes de Patagones y forma parte de las propuestas que acompañan la conmemoración de la gesta del 7 de marzo", afirmó.

Por su parte, Rosemberg señaló que este es un evento más que se suma a todas las actividades que realizaron en el marco del 199° aniversario de la Gesta del 7 de marzo “y no dudamos de la convocatoria que tendrá esta maratón de 15 kilómetros".

En tanto, el director de Deportes Luciano Sepúlveda destacó que fueron dándole valor agregado a la carrera, “cambiando el circuito para que recorra lugares históricos vinculados con la gesta y así brindar una experiencia única a los competidores".

Desde la organización también destacaron que esta edición forma parte del camino hacia el año 2027, cuando se conmemoren los 200 años de la Gesta del 7 de marzo de 1827, una fecha histórica para Carmen de Patagones y toda la región. (agencia Patagones)