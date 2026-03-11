Bahía San Blas: allanamiento positivo por varios casos de abigeato

Debido a distintos hechos de abigeato ocurridos en la zona costera de Patagones, durante los meses de enero y febrero, personal del Comando de Patrulla Rural llevó a cabo un allanamiento y un registro de domicilio en Bahía San Blas.

El operativo fue desarrollado por personal de Carmen de Patagones y del destacamento Juan A. Pradere y estuvo encabezada por el Comisario Inspector Gustavo Cheppi.

Durante el allanamiento se secuestraron 15 kilos de cortes cárnicos ovinos, elementos de faena, balanza, y municiones de diferentes calibres.

Por otra parte, desde la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Patagones se informó que la última edición de la Fiesta de la Soberanía Patagónica, llevada a cabo días atrás en la ciudad cabecera, dejó como saldo un detenido, cuatro aprehendidos y 13 personas demoradas.

“El dispositivo de seguridad dispuesto en el marco de la tradicional fiesta, logró controlar de manera exitosa todos los hechos de violencia y delictivos registrados, sin tener que lamentar situaciones de extrema gravedad”, se explicó. (Agencia Carmen de Patagones)