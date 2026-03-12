Liga Nacional: Fausto Ruesga le ganó el mano a mano a Alejo Azpilicueta

Quimsa de Santiago del Estero continúa por la senda del éxito: anoche, en otro partido de la fase clasificatoria en la Liga Nacional, sumó su octava victoria consecutiva.

En duelo que puso en cancha a jugadores bahienses, los santiagueños vencieron como locales a Oberá de Misiones por 80-76.

En el conjunto vencedor el alero Fausto Ruesga fue uno de los cinco jugadores que terminaron con doble dígito en puntos.

El jugador formado en Olimpo entró desde el banco y aportó 10 puntos (2-3 en dobles, 1-1 en triples y 3-4 en libres) y 3 rebotes en 18m07s. El goleador de Quimsa fue el estadounidense Brandon Robinson (15).

En Oberá el alero Alejo Azpilicueta participó 12m24s en los que no convirtió puntos (0-3 en dobles y 0-2 en triples) y sumó 2 rebotes, ingresando desde el banco.

Quimsa se ubica 3º en las posiciones (18 ganados y 10 derrotas), mientras que Oberá marcha 5º (16/9).

En otro duelo jugado anoche, Gimnasia (Comodoro Rivadavia) superó a San Martín (Corrientes) por 102-66, con Emiliano Toretta como goleador (19).

Esta noche jugarán Platense-La Unión (20.30), Peñarol-Racing Ch. (21) e Independiente (O)-Regatas Corrientes (21.30).

Las posiciones son encabezadas por Ferro (18/9), seguido por Independiente de Oliva (17/9) y Quimsa (18/10).