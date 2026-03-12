Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.424 para la venta y de $1.372 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,04% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.435,00 (+0,35%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.420,00 (+0,35%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.839,50 (sin cambios); el MEP cotiza a $1.413,66 (sin cambios), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.460,15(-+0,30%).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 561 puntos básicos (+1,63%).