Penas en suspenso para tres acusados por la caída de un obrero

Por las lesiones que sufrió un operario en una obra en construcción, la jueza Susana González La Riva condenó a Ricardo Raúl Trobiani Rognoni, Marcela Elba Tourn y David Humberto Silva Esparza a la pena de 1 año y 8 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por igual tiempo para desempeñarse en las funciones que cada uno llevaba a cabo.

La titular del Juzgado en lo Correccional N° 3 ya había adelantado veredicto condenatorio la semana pasada.

Además de la sanción les impuso reglas de conducta por el término de 2 años, entre las que se encuentran fijar residencia en la ciudad -de la que no podrán ausentarse por el término de 24 horas sin previo aviso- y someterse al cuidado del Patronato de Liberados.

Según la causa, investigada por la UFIJ N| 1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar, el hecho se registró el 24 de julio de 2019 en la obra ubicada en 19 de mayo 67, donde la víctima, Jhonny Alfredo Zambrano Calderón, fue contratada para realizar trabajos de albañilería.

En la causa se encuentran imputados Trobiani Rognoni como dueño del edificio, Tourn como responsable de seguridad e higiene y Esparza por ser el responsable del montacargas y quien contrató al personal.

Los tres imputados llegaron a juicio por no haber adoptado, ni controlado las medidas de seguridad necesarias para evitar la caída de personas dentro de la obra en construcción y en consecuencia de ser autores del delito de las lesiones culposas que padeció Zambrano Calderón al caer de altura, sufriendo heridas de distinta consideración que le produjeron la amputación del antebrazo.