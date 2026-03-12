ABSA avanza con la instalación de un nuevo colector cloacal en calle Maldonado

La empresa ABSA informó que continúan las tareas de instalación de un nuevo colector cloacal sobre calle Maldonado, en el tramo comprendido entre Catamarca y Pacífico. Los trabajos también incluyen la colocación de cañerías complementarias en distintos sectores del área intervenida.

La obra, cuya inversión inicial asciende a $1.904.958.001 más IVA, corresponde a la reposición del colector cloacal que se encontraba instalado en forma paralela al Canal Maldonado, sobre calle 17 de Mayo. Según se indicó, la traza de la nueva cañería fue replanteada a partir de los daños ocasionados durante la inundación registrada el pasado 7 de marzo.

El proyecto contempla la instalación de 850 metros de cañería de 900 milímetros de diámetro sobre calle Maldonado. Además, se prevé la colocación de 120 metros de cañería de 450 milímetros en calle Jujuy, entre avenida La Plata y Maldonado; 90 metros de cañería de 315 milímetros en avenida La Plata, entre Don Bosco y las vías; y 150 metros de red subsidiaria destinada a los domicilios ubicados sobre calle 17 de Mayo.

Las tareas también incluyen el reemplazo de conexiones domiciliarias, la construcción y reparación de bocas de registro, así como la reconstrucción de veredas y la repavimentación de los sectores que resulten intervenidos.

Desde la empresa señalaron que esta intervención, junto con la reposición de cañerías de agua y cloacas en los barrios Stella Maris, San Miguel y Palihue, y en el sector de calle Los Nogales, integra el paquete de medidas de emergencia destinado a reconstruir la infraestructura afectada tras la catástrofe climática que sufrió la ciudad.