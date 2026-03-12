Imputaron a dos mujeres por comercializar un suplemento dietario con sustancias nocivas

La Unidad Fiscal de Bahía Blanca imputó formalmente a dos hermanas acusadas de comercializar un suplemento dietario en comprimidos presentado como quemador de grasas que, de acuerdo con los análisis técnicos efectuados, contenía sustancias peligrosas para la salud.

Según la causa, ambas mujeres disimulaban el carácter nocivo del producto y utilizaban un sello falsificado de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para darle apariencia de legalidad.

El caso se inició a partir de una denuncia presentada por la ANMAT ante la División Delitos contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina.

La imputación contra una de las mujeres, de 41 años, cuya identidad no fue ofrecida, es como presunta autora de los delitos de comercialización de sustancias medicinales peligrosas para la salud (artículo 201 del Código Penal, que contempla una pena de entre 3 y 10 años de prisión) y uso de sello oficial falsificado (artículo 288, inciso 1, que prevé penas de entre 1 y 6 años de prisión), por dos hechos en concurso real. En el caso de su hermana, de 40, se le atribuyen los mismos delitos, pero como partícipe secundaria de un hecho.

El Ministerio Público de la Defensa estuvo representado por los defensores José Ignacio Guillermo Pazos Croccito y Gisella Malvestiti, quienes no cuestionaron los hechos expuestos por la fiscalía, aunque señalaron que las imputadas desconocían la disposición de la ANMAT N° 6132/2025, que prohíbe el uso, distribución y comercialización del producto en toda la Argentina del producto.

No obstante, plantearon la nulidad de un segundo allanamiento realizado en el domicilio de la partícipe secundaria, al considerar que no contaba con habilitación judicial, lo que fue rechazado por la jueza Marrón, quien indicó que la medida había sido debidamente autorizada.

En el marco de la investigación, se entrevistó a cuatro personas que habían adquirido el producto, quienes describieron distintos efectos adversos tras su consumo, entre ellos, retención de líquidos, mareos, migrañas intensas, taquicardia, desvanecimiento y constipación. Además, entregaron los envases en los que se encontraban los comprimidos, que incluían la inscripción “Producto autorizado por ANMAT”.