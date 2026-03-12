Un joven motociclista resultó con fracturas tras un fuerte choque en Villa Italia

Un violento accidente de tránsito ocurrió esta tarde en la intersección de las calles Esmeralda y Drago, en el barrio Villa Italia.

Por motivos que aún se intentan establecer, minutos antes de las 17, una motocicleta Gilera Smash 110cc, conducida por un joven de 23 años, colisionó con una camioneta Nissan Frontier, en la que circulaba un hombre de 57 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista sufrió fracturas en su muñeca y tobillo izquierdos. En una primera instancia, fue asistido por personal de Defensa Civil hasta la llegada de la ambulancia del servicio de emergencias Siempre, quienes lo trasladaron a un centro asistencial para recibir atención especializada.

El conductor del vehículo del rodado mayor resultó ileso.

En el lugar del hecho también trabajaron policía del Comando de Patrullas y agentes de Tránsito Urbano, quienes realizaron el correspondiente control de alcoholemia al conductor de la camioneta, arrojando resultado negativo.