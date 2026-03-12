La Rural se prepara para una dura interna: Pino definirá en los próximos días si se presenta

A pocas horas de haberse lanzado una lista en la Sociedad Rural encabezada por Marcos Pereda, el presidente de la entidad, Nicolás Pino, detalló los logros de su gestión y anticipó que en días decidirá si se lanza por un nuevo período, lo que en sectores agropecuarios dan por hecho.

El titular de la Sociedad Rural hizo en su cuenta de la red social X un detallado repaso de los logros de su gestión al frente de la entidad, resaltando haber saneado económica y financieramente a la SRA y haber sido un actor clave en el diálogo con el Gobierno, lo que permitió un marcado descenso en las retenciones a las exportaciones que paga el campo.

“Me encuentro con muchísima gente que me alienta a seguir y me pide que me presente para un nuevo mandato al frente de la SRA. Hoy mi foco y prioridad están en resolver la agenda del campo. Estoy motivado y me entusiasma tener un nuevo período para completar lo que venimos construyendo: lo evaluaré en los próximos días y tomaré una decisión al respecto”, señaló Pino.

“Recibimos una institución casi quebrada, con problemas para pagar los sueldos: hoy la Sociedad Rural Argentina es una entidad saneada económica y financieramente, con proyectos en marcha y muchos ya concretados, como la mudanza de nuestra institución desde la sede histórica de la calle Florida al predio de Palermo”, destacó.

Y dijo: “Somos la gestión del diálogo, y con ese diálogo se han logrado muchas cosas, como la baja persistente de las retenciones a las exportaciones. Por supuesto que falta mucho y seguiremos hablando con todas las autoridades hasta lograr el hito de retenciones cero, pero estamos convencidos de que el camino es seguir hablando, seguir representando la voz de nuestros productores”.

Dijo que “junto con miembros de la Comisión Directiva, delegados y colaboradores hemos recorrido más de 1.000.000 de kilómetros escuchando a todos, para luego trasladar sus demandas y devolver resultados concretos”.

“Promovemos una SRA abierta e integrada al mundo: nuestra gestión fue y es un actor clave en la articulación de los grandes acuerdos que está haciendo el país a nivel global, como Unión Europea‑Mercosur y los acuerdos bilaterales de comercio con los Estados Unidos. Participamos activamente en esta gestión de las negociaciones en el capítulo referido al campo, con el objetivo claro de incrementar la producción y las exportaciones”.

“Es un gran honor para mí estar al frente de una institución que hace, que escucha y dialoga con todos con un solo objetivo: que los productores estén cada día mejor, que podamos producir más y en mejores condiciones. Ese es el espíritu que animó cada uno de mis pasos y lo que nos inspira como equipo”, sostuvo Pino. (NA)