La inflación de febrero fue del 2,9% y acumula un 33,1% en los últimos 12 meses, anunció el INDEC

La inflación de febrero fue del 2,9% y ya acumula un 33,1 % en los últimos 12 meses, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En lo que va de 2026, el alza de precios trepó al 5,9%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio.

La segunda división con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de Carnes y derivados, a excepción de Patagonia, donde la mayor incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en febrero de 2026 fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,3%) tuvieron el mayor incremento, seguidos de IPC núcleo (3,1%) y Estacionales (-1,3%). (NA)