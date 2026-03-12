Caza y Pesca Huracán Médanos es uno más de la ABB: "Vamos a tratar de disfrutarlo", dijo Mariano Diez

Un hecho histórico para el básquetbol bahiense se concretó anoche, con la oficialización de la afiliación de Caza y Pesca Huracán Médanos, primer equipo del partido de Villarino que participará, en esta condición, de los torneos que organiza la Asociación Bahiense.

"Muy contentos, orgullosos y con el compromiso de entrar a la Asociación más prestigiosa, a mi entender, del básquetbol argentino. Es un hecho importantísimo para Médanos y todo Villarino", resaltó el vicepresidente Mariano Diez, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

La institución que nació de la fusión de los clubes Caza y Pesca con Huracán, viene participando con las divisiones formativas en los torneos de la ABB y ahora incursionará en la LBB Bronce (ex Tercera).

"Desde el primer día que fuimos con los chiquitos a jugar a Bahía, día a día vamos corriendo el mojón de los hechos históricos que viene viviendo el club en cuanto al básquet", contó Mariano.

"Entendemos que no es algo de todos los días esta posibilidad que nos dio la ABB de poder entrar con los chicos, de poner nuevamente al básquet de Médanos a practicar la actividad, después de muchos años abandonado", destacó.

Detrás de la participación con el equipo superior hay un objetivo más amplio.

"Lo que se pretende es que el chico no tenga que viajar a Bahía par practicar el deporte. Y a partir de ahora, con la afiliación, poder jugar en nuestra cancha, con nuestra gente, y con la Primera, redoblando esfuerzos para ser protagonistas", señaló Diez.

"El objetivo con la primera es completar toda la línea de categorías y que sea el espejo en el cual muchos chicos quieran mirarse. Sin lugar a dudas nuestro futuro está en las formativas", entendió.

El presente por momento los superar a quienes están involucrados desde la concepción del club.

"Cuando empezamos por este camino con la fusión, allá por 2016, con la intención de crear un club polideportivo, uno imaginaba mirar a Bahía Blanca, ahora está sucediendo y el agua nos va pasando por encima. Vamos a tratar de disfrutarlo", reconoció.

"Es un proyecto a más de 10 años. No había básquet y hoy tenemos casi 70 chicos, la Primera está fuerte, hay mucha gente atrás, el pueblo es basquetbolero", aseguró Mariano.

Y se ilusiona cuando proyecta: "Creemos que nuestra participación en Bahía la gente nos va a acompañar".

El equipo practica cuatro veces por semana, dos en Bahía y dos en Médanos.

"Del plantel, el 65% de los jugadores son de Médanos, pero estudian o trabajan en Bahía", especificó Diez.

El debut será ante Fortín Club, en Pedro Luro, el lunes 23.

"Debutar con la primera va a ser correr otra vez el mojón, porque era un hecho totalmente utópico pensar en eso", aseguró.

Mirá el video completo: