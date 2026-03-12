Se realizó la apertura de la II Expo Inclusiva en la Unión Industrial

Con la participación de autoridades municipales, referentes empresariales y representantes de diversas instituciones, se inauguró hoy la segunda edición de la Expo Inclusiva en la sede de la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB).

El evento, que contó con la presencia del intendente municipal Federico Susbielles, busca visibilizar el trabajo de unidades productivas integradas por personas con discapacidad y fomentar su inserción en el mercado local.

La jornada, organizada por la Mesa de Responsabilidad Social Empresaria de la UIBB con el apoyo de la Dirección General de Discapacidad y Accesibilidad del Municipio, se desarrolla en calle Brown 460. La propuesta central es funcionar como un enlace directo entre el sector productivo y los talleres protegidos de la ciudad.

Instituciones participantes

La exposición cuenta con stands de las siguientes entidades:

Taller Protegido Santa Rita

Asociación Alborada

Centro Luis Braille

Taller Protegido de Producción Panificadora Nuevo Sol

Centro Inclusivo y Comunitario AmaneCERES

Incluser

Lazos

APFE

"Estamos para cumplir una función de enlace entre su trabajo y las empresas; visibilizarlo y estar a disposición no solamente una vez por año cuando se realiza esta jornada, sino permanentemente, todos los días, para que ustedes puedan tener el vehículo necesario para poder llegar a donde tienen que llegar", sostuvo el anfitrión, Ricardo Rabbione, Director Ejecutivo de la UIBB.

Por su parte, Lorena Costilla, representante de Panificadora Nuevo Sol, señaló que "nuestros productos son tan competitivos como el resto, tienen muy buena calidad y es una gran oportunidad el poder acercarnos también al mundo empresario, que es ahí también donde queríamos llegar, más allá del público en general".

En tanto, Mara Recondo, Directora de Accesibilidad del Municipio, dijo que "nuestro propósito es que las instituciones puedan sostenerse, que sean conocidas y que el trabajo y el producto que ellos ofrecen también sea conocido. En este caso, hoy tenemos la oportunidad de conocernos, de conocerlos y, sobre todo, de conocer sus productos".

Finalmente, Susbielles señaló que "cada producto que vemos hoy acá no es solamente un objeto de calidad; es el resultado del esfuerzo, de la superación y del talento. Ustedes nos demuestran todos los días que, cuando hay una oportunidad, no hay límites para lo que se puede lograr."

Cierre y actividades

La muestra permanece abierta al público hasta las 20 con entrada libre y gratuita. Los asistentes pueden recorrer los puestos, conocer a los operarios y adquirir los productos elaborados.

El cierre de la jornada, previsto para las 19.30, contará con la actuación del Coro Santa Cecilia, cuya presentación será acompañada por un intérprete de Lengua de Señas Argentina (LSA).