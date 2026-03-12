Choque en Villa Rosas: trasladan a un motociclista en código rojo

Un motociclista debió ser trasladado esta tarde en código rojo a un centro asistencial, luego de protagonizar un choque en Villa Rosas.

El accidente ocurrió sobre las 14.30, en la intersección de Maestro Piccioli y Avenida General Arias.

En ese lugar, una camioneta Volkswagen Amarok, al mando de un hombre de 38 chocó con una moto 110cc, al mando de otro de 45 años.

Producto de los golpes, este último sufrió diversos politraumatismos, quedando inconsciente, y terminó siendo trasladado en código rojo por una ambulancia del servicio de emergencias Siempre.

El conductor de la camioneta resultó ileso.

Intervino también personal de Policía, Tránsito, Bomberos de Ingeniero White y la guardia de Defensa Civil.