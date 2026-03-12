Arrestados por robar en un supermercado mayorista cerrado
El hecho se produjo en las instalaciones donde funcionó la sucursal de la firma Medamax.
Cinco personas fueron arrestadas esta tarde acusadas de intentar sustraer elementos de la sucursal de un autoservicio mayorista ubicada sobre la ruta 3 y que se encuentra cerrada, informaron fuentes oficiales.
Desde el Comando de Patrulla señalaron que el procedimiento fue realizado poco después de las 14, a la altura del kilómetro 695, donde se encuentran las instalaciones de la firma Medamax.
Los efectivos llegaron hasta allí tras un llamado al teléfono de emergencias 911 y aprehendieron a Matías Maciel (25), Alan Morales (23), Víctor Jiménez (31), Gustavo Solán (45) y Nazareno Maidana (19).
Según indicaron, los sujetos accedieron al predio y cortaron cables de luminarias y desarmaron un montacargas. En el lugar secuestraron una batería, chapas y herramientas, entre otros elementos.
Por el caso se iniciaron actuaciones caratuladas como tentativa de robo.