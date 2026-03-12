Arrestados por robar en un supermercado mayorista cerrado

Cinco personas fueron arrestadas esta tarde acusadas de intentar sustraer elementos de la sucursal de un autoservicio mayorista ubicada sobre la ruta 3 y que se encuentra cerrada, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla señalaron que el procedimiento fue realizado poco después de las 14, a la altura del kilómetro 695, donde se encuentran las instalaciones de la firma Medamax.

Los efectivos llegaron hasta allí tras un llamado al teléfono de emergencias 911 y aprehendieron a Matías Maciel (25), Alan Morales (23), Víctor Jiménez (31), Gustavo Solán (45) y Nazareno Maidana (19).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según indicaron, los sujetos accedieron al predio y cortaron cables de luminarias y desarmaron un montacargas. En el lugar secuestraron una batería, chapas y herramientas, entre otros elementos.

Por el caso se iniciaron actuaciones caratuladas como tentativa de robo.