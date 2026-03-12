Pennacchiotti y un triunfo que ilusiona a Villa Mitre: "Somos jugadores de playoffs"

Cansado por el viaje, aunque relajado por la victoria que le devolvió la sonrisa, Franco Pennacchiotti estuvo en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"En cuanto a sensaciones fue el mejor partido del año", aseguró, en relación al triunfo frente a Pico, en La Pampa, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

"La mayor diferencia pasó por cortarles los circuitos a ellos, que son muchos, deben ser de los equipos más fuertes, junto con Lanús", resaltó.

Pennacchiotti asume que el tricolor es un equipo básicamente ofensivo, por lo tanto mucho de lo bueno que puedan hacer responde a cómo están adelante.

"Ellos plantearon cambios múltiples y la verdad que nosotros no los habíamos atacado bien, pero esta vez lo hicimos bien. Si logramos adelante tomar decisiones correctas y con paciencia, atrás disimulamos nuestras falencias y ante cualquier rival. A esta altura si nos sentimos bien ofensivamente somos otro equipo; adelante tomamos buenas decisiones (por anoche) y eso se trasladó atrás", analizó.

Si bien reconoce la defensa como una debilidad colectiva, Pennacchiotti entiende que no es decisivo.

"En el armado sabíamos que no teníamos especialistas en defensa y con el correr del torneo se acentuó", admitió.

"Pero no lo creo tan terrible -aclaró-. En la etapa regular donde los equipos juegan más libre es un problema, porque se juega más dinámico, se toman decisiones sin darle tantas vueltas en la cabeza. Ya en playoffs cambia muchísimo, se baja el ritmo, si te dejan el tiro no es lo mismo tomarlo o no, y en ese sentido vamos a tener ventaja, porque somos jugadores de playoffs. Veo a los chicos muy bien, confiados, con atención, adelante sobre todo y en momentos clave, son buenos síntomas".

Todo esto ilusiona a Franco.

"A esta altura no hay ningún partido que creamos que no podemos ganar, eso está más que claro. Somos muy irregulares. Pero la cabeza te juega distinto en playoffs. No te permitís ser irregular", comparó.

El recorrido de Villa Mitre para completar la fase regular incluye tres partidos de local: lunes ante Deportivo Viedma, jueves frente a Central Entrerriano y sábado 21 contra Centenario de Venado Tuerto.

"Fue un año difícil en cuanto a las expectativas que había y, si bien no se habla, hay una sensación de que lleguen los playoffs y tomarnos revancha de todo el año. Sabemos que en uno o dos partidos haciendo lo que tenemos que hacer, podemos mejorar mucho nuestra imagen", aseguró.

También, en un análisis más bien personal, Pennacchiotti reconoció que los años fueron cambiando su cabeza: "Si hacés 20 puntos y 10 rebotes, y no ganás no tiene mucho sentido".

Esta temporada atravesó un duro momento.

"Nunca había sufrido una lesión durante la temporada y no es solo la lesión, sino que perdés el laburo de todo el cuerpo. Es la primera vez que me pasa y, encima, de grande. Recién ahora estoy sintiéndome mejor y pensando en el juego, no tanto en el físico", contó.

En la medida que él absorbe menos juego, el equipo parece encontrar mayor fluidez.

"Es como que me concentré en el equipo. Estoy tratando de encontrarle el lugar a cada uno desde lo que puedo hacer. Con Fede (Harina) yo ya sé qué hacer; con Julián (Lorca) yo ya sé qué hacer, con Alejo (Blanco) te diría que estamos muy afinados... Es decir, tengo varios con los cuales ya me puedo recostar y generar algo en parejas", puntualizó.

"Lo que Sepo (Ginóbili) nos ha transmitido es que si Fede o yo tomamos decisiones apresuradas, todos lo van a hacer. Y a partir de mi lesión, viendo cómo se desenvolvió Julián (Lorca) que hizo ese click, fue un antes y un después", elogió.

Su figura dentro de la cancha, por personalidad, a veces parece intimidante hacia sus propios compañeros.

"Es raro, debe ser por mi forma de ser. Me pasa que soy serio adentro de la cancha y cuando me enojo suelo decir las cosas de manera un poco brusca. Pero todos sabemos que estamos en la misma y al final del día se siente la unión de grupo", minimizó.

A medida que se acercan los partidos eliminatorios aumenta la expectativa y se incrementa la ilusión.

"Ahora tenemos tres partidos como locales, que van a estar buenísimos y los invito a todos a que vayan, porque son rivales que juegan bien y definimos posiciones claves. Nosotros tenemos la responsabilidad de demostrar que nuestra localía es fuerte", apuntó.

La posición de fase regular en la que puede finalizar el tricolor es una verdadera incógnita.

"Somos demasiados irregulares como para ver dónde estamos y del 4 al 8 están todos muy juntos, la verdad que dejé de mirar la tabla. Igual, seguro que ninguno va a querer cruzarse con nosotros", aseguró.

