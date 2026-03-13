Napostá ya mostró todo lo que tiene: un poderoso equipo y una cancha reluciente

Valentín Carrizo le esconde la pelota a Fernando Alfonso. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Napostá se adjudicó el cuadrangular que organizó y que sirvió para inaugurar la remodelación del piso y la colocación de otro sector de plateas plegables en el reluciente y luminoso Antonio Palma.

El equipo que orienta Fabricio Piccinini venció a Pueyrredón, por 82 a 65, con parciales de 17-18, 45-35 y 60-58.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Pegados van Nicolás Renzi y Marcos Diel.

Las variantes ofensivas de un largo plantel -no contó con el lesionado Germán Andrés-, terminaron por inclinar la balanza para el local, estampando un parcial de 20-5 desde que estaba arriba por apenas dos puntos (62-60) hasta el final.

entre Ruiz y Alfonso van a doblar a Fausto Depaoli.

En ese pasaje se vio el mejor Napostá, pasándose la pelota y potenciando las diferentes vía de gol.

Marcos Diel cambia de dirección ante Francisco Ruiz.

El principal goleador y figura resultó Valentín Carrizo, con 17 puntos, Marcos Diel anotó 16, Fausto Depaoli 11, Leonel Alemañy 10 y con 7 cerraron Ramiro Heinrich, Pedro Santiago y Nicolás Guerrero.

En la visita, que tuvo un auspicioso rendimiento en esta etapa preparatoria con un plantel renovado casi en su totalidad, los máximos anotadores fueron Damián Carci y Nahuel Dulsan, ambos con 12 puntos.

Firme defensa de Carrizo sobre Fernando Alfonso.

En tanto Fernando Alfonso y el pibe Francisco Ruiz terminaron con 9, más 8 de Nicolás Renzi.

Carrizo encara a pura potencia, acompañado por Ruiz.

No jugó Alejo Agulló, quien recién podrá debutar cuando cumpla las dos fechas de suspensión una vez iniciado el torneo.

Sportivo, tercero

Sportivo Bahiense (jugará la LBB Plata), en el primer turno, superó a Independiente (LBB Oro), por 83 a 69 (21-19, 47-40 y 59-55).

Robo (¿con falta?) de Julián Ripoll a Manuel Ayala.

En el equipo que dirige Miguel Loffredo no jugaron Joaquín Tuero, Gerónimo Stach, Emmanuel Miguel y Matías Pristupa.

Agustín Amore le va tomando la mano a la competencia.

Mostrando que se va poniendo en ritmo, Agustín Amore convirtió 17 puntos, lo mismo que Mateo Boccatonda.

¿Tapa? Slonimsqui se estirá para llegarle al tiro de Gonzalo Martínez.

Mientras que Gonzalo Martínez aplicó 12 y con 11 terminaron Manuel Ayala y Ulises Montes.

Mateo Boccatonda intenta escaparle a Julián Ripoll.

El viola, por su parte, no tuvo a Matías Ponzoni, Alen Ríos, Fernando Bonino, Juan Pablo Morán y Diego Pavón.

Valentín Gemetro se hace lugar en la pintura.

Las principales vías de gol fueron Ignacio Formiga, con 17, Luciano Figueroa, con 12 y Maximiliano Zonza, con 11.

El albo, en Médanos

Estudiantes se impuso a Caza y Pesca Huracán Médanos, por 91 a 69, en partido de preparación, la visita para jugar la LBB Oro y el local de cara a su debut en la LBB Bronce.

En Comercial

Esta noche Comercial recibe a Espora, desde las 21, en el renovado Osvaldo Giorgetti. Dirigirán Sebastián Arcas, Lucas Andrés y Jerónimo Ocampo.

Es la revancha del encuentro que disputaron el martes en Punta Alta, con triunfo portuario, 95 a 50. Ambos jugarán la LBB Plata.

En L.N. Alem

L.N. Alem y Pacífico se medirán el sábado, a las 18.30, en el renovado Daniel Lacunza. Los dos vienen con una imporante cantidad de partidos preparatorios.