El femenino de la Liga juega en Mar del Plata en busca de la gran final

El combinado femenino de la Liga del Sur disputa esta tarde la semifinal del Torneo de Selecciones que organiza la Federación Bonaerense Pampena.

El conjunto de nuestro medio se mide ante Tandil, a partir de las 18.30, en el predio del Club Aldosivi en Punta Mogotes, en Mar del Plata.

Posteriormente, el local y La Plata se medirán por la otra semi, desde las 20.30.

Las chicas de la Liga consiguieron su pasaje a la definición el año pasado, al adjudicarse su zona con puntaje ideal.

Las dirigidas por Walter Lofrano ganaron los seis partidos que jugaron, superando consecutivamente a Olavarría (5-1 y 5-1), Laprida (4-1 y 5-1) y Tres Arroyos ( 2-1 y 6-0).

Su rival de hoy, en tanto, ganó la Zona 2 con 13 unidades, con 4 triunfos y un empate.

*El plantel

Las 20 jugadoras elegidas para viajar a Mar del Plata son: Fiorella Carpaneto, Agustina Collino, Yanina Suárez, Morena Bieteleztn, Daiana Uzidinger, Antonella Sanhueza, Agustina Malaspina, Alfonsina Royo, Ariana Adassus, Selva Sánchez, Antonella de Vega, Rosario Damiani, Lucrecia Semper, Stefania Sueyro, Pilar Vidal Gatti, Martína Moleker, Sol Menéndez Perrone, Camila Aliata, Victoria Nervi y Sofia Matos.

-Entrenador: Walter Lofrano.

-Asistente: Antonella Tachetti.

-Preparador físico: Matías Almeida.

-Masajista: Rocío Castellano.