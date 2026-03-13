Arranca la Liga del Sur y el torneo se empieza a jugar con la guía de La Nueva.

Unos pases mientras esperaban por la foto grupal, en la particular cancha entre vías junto al Puente Negro. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Protagonistas de los 16 equipos de la Liga del Sur se reunieron ayer en la particular cancha lindera a la Plaza del Algarrobo, ante el pedido de La Nueva., con la intención de realizar una producción fotográfica y periodística.

La excusa, como es habitual, era ilustrar la guía que se publicará mañana -en la edición web-, en la previa al inicio de la competencia en la primera división masculina.

La misma contará con todos los planteles, fotos y voces de los protagonistas de cada club y los datos estadísticos de Eduardo "Cocho" López (partidos jugados y goles en el ámbito local).

Los representantes de cada equipo fueron, en la "A", Mauro Sabatini (Libertad), Lucas Vógel (Bella Vista), Antonio Andragnes (Huracán), Marcio Antón (La Armonía), Manuel Cutrín (Liniers), Pedro Ferranti (San Francisco), Facundo Tavoliere (Sporting) y Tomás Manganaro (Villa Mitre).

Mientras que por la "B" estuvieron presentes: Mauro Risueño (Dublin), Mateo Silenzi (Comercial), Nahuel Colmenares (Olimpo), Javier Menéndez (Pacífico), Juan Pablo Molina (Pacífico de Cabildo), Nicolás Ovando (Rosario Puerto Belgrano), Manuel Stortini (Sansinena) y Bruno Arias (Tiro Federal).

Luego de un largo rato de charlas y buena onda, la cuenta regresiva empieza a llegar a su fin... ¡a la cancha!

*Así se juega

El Torneo Apertura, que en ambas divisionales llevará el nombre de Jorge Luis Dambolena, tendrá actividad repartida entre sábado y domingo.

La "A" irá íntegramente el domingo, con los siguientes enfrentamientos:

- Libertad vs Huracán -sin público visitante- (arbitrado por Franco Páez)

- Sporting vs La Armonía (Juan Perotti)

- Bella Vista vs San Francisco (Sebastián Navarro)

- Villa Mitre vs Liniers (Juan I. Miranda)

Mientras que la "B", tendrá dos juegos el sábado y otros dos al día siguiente:

Los que abrirán el telón serán:

- Dublin vs Rosario Puerto Belgrano -en cancha de Sansinena- (Lucas González)

- Tiro Federal vs Comercial -sin visitantes- (Franco Yatzky)

En tanto el domingo irán:

- Pacífico de Bahía Blanca vs Olimpo (Pablo Zaragoza)

- Sansinena vs Pacífico de Cabildo (Javier Tamaro)

Todos los partidos comenzarán a las 16.