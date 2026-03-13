El heptacampeón tiene un joven y nuevo DT: "Quiero que se diga 'qué bien juega Monte' y, también, ganar"

Monte comenzará el camino en busca de su octavo título en fila en el torneo local. Fotos: archivo-La Nueva y Federación Bonaerense de Hockey

Este sábado se producirá el debut de Atlético Monte Hermoso en el Torneo Apertura de la Asociación Bahiense de Hockey, tras purgar la fecha libre en la jornada inicial de la competencia de Damas.

El heptacampeón a nivel local hará su estreno ante Independiente de Coronel Dorrego, en lo que marcará también el primer juego en el ambito de la ABH para el flamante entrenador Agustín Scanio.

El mendocino de 26 años reemplazará a Martín Berlatto, quien continúa como parte del cuerpo técnico.

“Estaba escuchando ofertas y tuve otras, pero la de Monte me convenció en todos los aspectos”, le contó Agustín a La Nueva.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Me pareció muy bueno el club, las instalaciones son magníficas, tienen de todo. La posibilidad de entrenar en una cancha de agua no pasa en todos lados, realmente cambia mucho el hockey, es otro deporte. Me recibieron muy bien y tuve una muy buena impresión desde el primer momento”, agregó el DT albirrojo.

Agustín dando sus primeros pasos como entrenador.

Agustín en su época de jugador.

Tras dar sus primeros pasos como jugador en el Club Obras Mendoza, desde adolescente empezó a crecer también como entrenador. Así, sumó sus primeras armas en su club y luego pasó a Liceo, mientras también formaba parte de los cuerpos técnicos de los seleccionados mendocinos.

Incluso, una vez se cruzó con el Atlético, algo que todavía le recuerdan.

"Monte viene con muchos torneos encima, a nivel de Bahía es muy fuerte. A mí me ganaron la final en Mendoza en el 2024 y todavía me cargan. Esa fue la primera impresión", reconoció.

El cotejo al que hace referencia Agustín fue en la final de la Fase 1 de la Súper Liga, que ganó Monte por 3 a 1 ante Liceo en Mendoza, clasificando así al Súper 8 de aquel año.

Ahora, esos caminos volvieron a cruzarse, pero esta vez van juntos.

"La vida del entrenador puede ir para cualquier lado, en ese momento jamás me imaginé que podía estar acá. Se fue dando y terminé acá de la mejor manera", agregó.

Junto a Agustín trabaja un numeroso grupo, incluyendo al citado Martín Berlatto (campeón con Monte en 2025), Abril Loncaric (preparadora física), Ignacio Busca (psicólogo), Aldana Quintana (nutricionista), Julio Modesti (kinesiólogo), Dolores Sierra y Rodrigo Servidio (cámaras) y Leonardo Casco (entrenador de arqueros).

Además, en principio a distancia, también tendrá el acompañamiento de Rolando Rivero, entrenador de la Selección de Uruguay y quien compartió con Agustín en Mendoza.

“Somos 9 personas trabajando para las chicas, queríamos hacerlo en conjunto, me gusta trabajar de esa manera. Si todo sale bien y todos vamos para el mismo lado, las cosas se dan. Es difícil, obviamente, porque necesitás sacrificio y responsabilidad. Lo estamos llevando bastante bien”, se ilusionó el flamante DT.

Agustín junto a Rolando Rivero con el Seleccionado de Mendoza.

-Imagino que este paso en tu carrera significa mucho para vos a tu edad...

-Es un desafío personal muy importante, es la primera vez que me voy de mi provincia, lejos de mi familia y mis amigos. Estoy rehaciendo una vida nueva. Estoy tratando de llevarla de la mejor manera a nivel personal y profesional.

-¿Cómo es ser líder de un grupo siendo tan joven e, incluso, teniendo que dirigir varias jugadoras bastante más grandes que vos?

-Pusimos las cosas claras desde el primer día, que tuvimos la presentación del cuerpo técnico y el proyecto. Soy una persona bastante exigente, medio pesado en ese sentido. Creo que eso también es lo que sienten las chicas, que hay compromiso...

-Capaz también es lo que buscan...

-Sí, tal vez es lo que buscan también. El año pasado Martín tuvo que tapar mas baches, no pudieron trabajar tan tranquilos. Este año se dio la posibilidad de que siga el mismo grupo, algo que me parece muy importante. Me vine a meter en un grupo que ya estaba armado y me recibieron muy bien. Con las chicas hay mucho respeto, para mi eso es fundamental. También entender los momentos para distender y después en los entrenamientos se entrena, se juntan las bochas rápido, se corre a las charlas, nada se hace parado. También estamos trabajando el comportamiento de las jugadoras y el cuerpo técnico dentro de la cancha durante el partido, es algo que queremos mejorar.

-¿Qué tanta importancia le das al manejo del grupo y cuanto a lo otro?

-Creo que el manejo de grupo es tan importante como la parte técnica, táctica y física. Creo que hoy en día vos podés trabajar muy bien, pero si no tenés manejo de grupo es muy difícil llevar a cabo lo que querés. Es como que te contradecís. El tema de los tratos, la forma y la presencia es fundamental para mí. También la parte de entrenamientos y partido. No sé si me considero mejor en alguna de las dos, trato de hacer las dos de la mejor forma posible. Sí creo que un grupo que está bien, después las cosas, si medianamente las haces bien, salen.

Como carta de presentación, Agustín ya tuvo su estreno como entrenador del Atlético y fiel a la historia del club, fue con una vuelta olímpica.

Hace apenas unos días, Monte se adjudicó la primera edición del Torneo de Campeones Bonaerenses, tras vencer en la final a Remo de Azul, por 5 a 0, en el balneario.

"Me di cuenta que el club tiene una mística muy grande. Tiene algo importante, que tienen dentro, las ganas de ganar. Hay momentos que pueden estar desenfocadas, que es normal dentro de un partido, pero vi esa mística que tienen de querer ganar. Es algo muy groso", reconoció.

Carola Dichiara recibe en manos de Marcela Domenech la copa.

A la gran base del equipo del último año, para esta temporada Monte recuperó a varias jugadoras históricas para la institución y el hockey de nuestro medio.

Además del regreso de la exLeona Giselle "Yiyo" Juárez, también se sumaron Macarena Flores y Noelia Sueldo.

"Estoy contento con que se puedan sumar, es muy importante la gente con experiencia. Eso se necesita dentro de la cancha para que ayuden y acompañen a las más chicas", remarcó el DT.

-¿Sos de apoyarte en las referentes?

-Me gusta expresar algo, de cómo lo vamos a hacer, y obviamente no estoy apartado de su aporte y que podamos trabajarlo juntos. Pero me gusta más que ellas se encarguen de jugar y el cuerpo técnico, de lo otro. Siempre y cuando podamos tener un diálogo que tenga coherencia entre lo que nosotros pedimos y lo que está pasando, obviamente tenemos esa ventana para poder charlar las cosas. Pero la idea es que las jugadoras hagan lo que tienen que hacer dentro de la cancha y nosotros nos encarguemos de la parte táctica y conceptual.

-¿Ellas y otras jugadoras con mucha experiencia, hace que se te acorten algunos caminos dentro de ese proceso que es armar un equipo y demás?

-Puede que sea más fácil o no, por ahí ellas vienen acostumbradas a otro hockey y se van a tener que adaptar. Queremos un juego mas prolijo, más vistoso y ofensivo. Tratar de jugar bien al hockey, ser un equipo que se vea y que se diga “que bien que juega Monte” pero también de la mano de ganar. También hay que saber defender y estar bien paradas.

-Imagino que encontraste material para ir en busca de eso que buscás...

-Yo juego en base a las jugadoras que tenga, creo que hay calidad y nivel para jugar un hockey vistoso y con la intención de ganar.

-¿Más allá de eso, cuáles son los objetivo o metas que tenés?

-Las metas hoy son tratar de seguir compitiendo como lo hacen, sabemos que para ganar será a través de un proceso, con entrenamiento y constancia. A nivel objetivo, el primero es que el grupo esté bien y siga creciendo y aprendiendo cosas nuevas. Algo mayor es poder salir campeones de todo lo que se presente, acá en Monte son muy competitivos y a mí también me gusta. Eso está bueno para que el grupo siga creciendo. Lo primero es crecer, aprender, yo de ellas y ellas de mí, y obviamente tenemos como objetivo poder ganar el Apertura y el máximo es poder ganar la Liga, que la jugamos de local.

-Jugar la Liga en Monte será especial..

-Jugar de local siempre te da un plus más, pero hay que saber cómo llevar eso. Va a ser un lujo jugar acá.

-¿Todo lo que ha ganado Monte, te genera un desafío, una presión, un poco de todo?

-Genera mucha cosas, por lo que han ganado estas chicas y todo lo que eso genera. Pero es algo que me gusta, me gusta la competencia, me gustan los desafíos. Esto es un desafío muy grande, que hay que trabajarlo, pero es muy lindo y positivo. Es algo que personalmente me va a servir mucho.

-¿Desde lo personal, cómo estás llevando esta primera experiencia lejos de casa?

-Todos los días hago videollamada con mis familias y amigos. Es difícil, es mi primera experiencia viviendo solo, es un cambio rotundo en mi vida y lo considero como un desafío personal.

-Llegaste en la época más linda de Monte, en cuanto a lo climático, sabrás que no es todo el año así ja, ja...

-Cuando llegué estaba explotado de gente, ahora está mucho más tranquilo. Sé que en invierno va a ser otra cosa, me tendré que acomodar.

-¿En esta corta estadia, notaste lo que significa el hockey para la ciudad y su gente?

-Es tremedo, con toda la gente de Monte, cuando voy a comprar o tomo un taxi, en la charla siempre sale el tema del hockey. Me di cuenta que acá le dan mucha importancia y todos saben que el hockey es importante para el crecimiento de Monte Hermoso. Realmente lo apoyan mucho y eso me pareció muy loco. En el sentido de que en Mendoza hay tantas cosas que se diluye un poco. Acá se siente mucho el apoyo y está muy bueno.