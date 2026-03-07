Vuelve el hockey local: un equipo nuevo, varios regresos, todos los planteles, objetivos y más...

Regresa esta tarde la actividad en el hockey, con la disputa de la primera fecha del Torneo Apertura de Damas de la Asociación Bahiense de Hockey, a la espera (la próxima semana) del estreno de los Caballeros.

Los 21 equipos que compenen este certamen se devidirán en Copas de Oro, Plata y Bronce, manteniéndose la forma de disputa de la última temporada.

En este primer certamen, todos se enfrentarán a una rueda antes de los playoffs y habrá campeones pero no ascensos y descensos.

La primera jornada, que se jugará íntegramente hoy, tendrá los siguientes enfrentamientos:

*Copa de Oro

Sportiva "A" vs Universitario "A"

Independiente de Coronel Dorrego vs Pacífico "A"

Argentino "A" vs El Nacional "A"

Libre: Atlético Monte Hermoso

*Copa de Plata

Universitario "B" vs Villa Mitre

El Nacional "B" vs Sportiva "B"

Pacífico "B" vs Tiro Federal

*Copa de Bronce

Palihue vs Argentino "B"

Puerto Belrgano "B" vs Universitario "C"

Sporting vs Porteño

*¡Bienvenido!

La principal novedad de los torneos que comienzan hoy es que un nuevo equipo se suma a la estructura de la Asociación Bahiense de Hockey.

Se trata del Club Porteño de Saldungaray, que participará en calidad de invitado y formará parte de la Copa de Bronce.

El plantel de Primera estará comandado por Patricia Zapata y Fernando Araujo.

Porteño se suma a la ABH. Foto: Porteño

*Otras novedades

Entre los cambios más significativos en los equipos de la Copa de Oro, el multicampeón Atlético Monte Hermoso sufrió algunas variantes.

Principalmente, la llegada del joven entrenador mendocino Agustín Stianco (26 años), quien reemplazará a Martín Berlatto, quien seguirá como asistente y entrenando en categorías formativas.

Además, el albirrojo, cuenta con el regreso de Giselle "Yiyo" Juárez, quien retorna a la actividad luego de ausentarse por un año tras ser madre. También retornaron otras históricas como Macarena Flores y Noelia "La Rusa" Sueldo, quienes se sumarán a la base del equipo campeón, con Carola y Bárbara Dichiara y María Emilia Larsen, entre otras.

"Yiyo" Juárez arranca otro año con Monte, tras un pequeño parate. Foto: Gaspar Ollé

Por otra parte, Universitario "A", subcampeón de la última edición, cuenta con el retorno de una hija de la casa: Agostina Dottori, quien volvió al club tras un gran paso por San Lorenzo de Almagro en el Torneo Metropolitano.

Sportiva "A", en tanto, continuará con Alexis Guastalli como DT y sufrió las bajas de la capitana María Paz Ruilópez (dejó a fin del año pasado), Ximena Garciandía (se encuentra jugando en España hasta mitad de año) y la arquera Josefina Carranza (pasó al Club Ciudad).

María Paz Ruilópez y su último partido en Sportiva. Foto: Sociedad Sportiva

Los otros equipos que cambiaron de entrenadores son El Nacional "A" (Hernán Hancen reemplazará a Jesús Sassi, quien ocupará el lugar de Hernán en Caballeros) e Independiente de Coronel Dorrego (Ricardo Mora, quien estuviera en Monte, suplirá a Damián Villegas, que continuará en formativas y como asistente).

En Pacífico "A" seguirá Pablo Laschiaza, comenzando su tercer año en el Verde.

Javier Soquiransky regresa a dirigir.

Otro de los traspasos más significativos lo dieron dos entrenadores históricos del hockey de nuestro medio.

Sergio Nasso, por caso, pasó de Villa Mitre a Sporting de Punta Alta y Javier "Mote" Soquiransky volverá a dirigir tras la suspensión y estará al frente de Argentino "B", que también se suma este año.

*Planteles Copa de Oro

-Atlético Monte Hermoso

Jugadoras: Valentina Fernández, María Sol Ayala, Daiana Ackerley, Malena Artaza, Brisa Cuevas, Antonella Cárdenas, Bárbara Dichiara, María Emilia Larsen, Morena Medei, María Sol Malewski, Lucía Alejo, Sabrina Martínez, Noelia Sueldo, Macarena Flores, Carola Dichiara, Gisel Juárez, Josefina Ruiz, Josefina Sauer, Morena Andrade, Julieta Roulet, Brisa Díaz, Mía Apud, Alhieli Miranda, Morena Cervatto, Delfina Hernández, Tatiana Chavez, Victoria Gette, Valentina Montagnoli, Tatiana Meza, Pilar Giacobbe, Victoria Ayala, Agustina Errasquin y Malena Málaga.

Entrenador: Agustín Stianco

Asistente: Martín Berlatto

Preparadora física: Abril Loncaric

Psicólogo: Ignacio Busca

Nutricionista: Aldana Quintana

Kinesiólogo: Julio Modesti

Cámara: Dolores Sierra y Rodrigo Servidio

Entrenador de arqueros: Leonardo Casco

La frase del DT:

"Creo que la meta es seguir compitiendo como lo vienen haciendo las chicas, ganar tiene que se parte de un proceso, con entrenamiento y constancia. A nivel objetivos creo que el primero es que el grupo esté bien y siga creciendo. Obviamente que la palabra mayor es poder salir campeones de todo lo que se nos presente, que eso es un poco lo que se quiere en Monte", remarcó Agustín Stianco.

"Las chicas son muy competitivas y a mi también me gusta competir mucho. A nivel objetivos, el primero es crecer, aprender y obviamente el objetivo es poder ganar el Apertura y el máximo del año es la Liga, que la vamos a jugar de local. Esos son los objetivos hasta mitad de año", redondeó.

-Universitario "A"

Jugadoras: Valentina Abarzúa, Agostina Aguzzi, Carmela Baratelli, Josefina Calió, Agostina Dottori, Valentina Guimaráenz, Morena Guimaráenz, Julieta Kluin, Valentina Kluin, Guadalupe León, Agustina Lértora, Sofía Macchia, Martina Orioli, Isabella Orioli y Amparo Sabatini.

Entrenador: Ezequiel Muñoz

Ayudante: Javier Pérez Moreno

-Pacífico "A"

Jugadoras: Danna Roa, Iara Martinez, Milagros Agesta, Candela Pujol, Renata Ortiz, Carolina Pirola, Aylén Mascazzini, Nahiara Bergamo, Lucía Perdigón, Delfina Guerra Bonifazi, Maite Guerra Bonifazi, Ana Gonzalía, Victoria Fittipaldi, Yuliana Vallejos, Milena Gabbarini, Belén Gabbarini, Florencia Donati, Julieta Errazu y Valentina Guerra.

Entrenador: Pablo Laschiaza

Preparador físico: Franco Fittipaldi

Cámara: Nicolás Conti

Psicólogo: Martín Laschiaza

La frase del DT:

"Estamos muy bien, con ansias de que llegue el finde. Las chicas hicieron una pretemporada excelente que terminamos este fin de semana que pasó jugando tres partidos de muy buen nivel", reconoció Pablo Laschiaza, quien encarará otra temporada al frente del Verde.

"Este año -agregó- vamos a buscar terminar de asentar algunos aspectos del juego con pelota y sin pelota que trabajamos mucho el año pasado. Pero el foco va a estar puesto en mejorar la intensidad de los entrenamientos y levantar el nivel de detalle en las dos áreas, que es una faceta donde todavía tenemos mucho margen de mejora", contó.

"El plantel está bastante balanceado, con gente de experiencia y con algunas de chicas jóvenes y de sub-19 que están empezando a pedir pista y acoplándose al equipo. Eso nos ayuda con los objetivos que nos proponemos. Estamos muy entusiasmados, con ganas e ilusionados con todo lo que tenemos por delante: un torneo de local de un nivel muy alto y la Superliga en Mendoza en mayo", redondeó Laschiaza.

-Argentino "A"

Jugadoras: Juanita Ostrovsky, Catalina Escudero, Pilar Ucedo, Camila Danieli, Palo Rodríguez, Florencia Orazi, Charo Molina, Sara Temporelli, Bernarda Montechecci, Martina Bellino, Lola Segovia, Eugenia Etulain, Lucía Martínez, Guadalupe Moreno, Agustina Etulain, Sara Fernández, Delfina Giacomich, Mía Torres y Ana Bartolucci.

Entrenador: Mauro Etulain

Preparador físico: Franco Maqueira

La frase del DT:

"El objetivo principal en el Torneo Apertura y es clasificar entre los cuatro primeros. Y, obviamente, lo que será el Regional A en Mar del Plata. Venimos de ganar los últimos dos Regionales y ahora vamos al "A", que es el más importante, con cinco equipos de Mar del Plata y dos de Tandil. Ahí será sumar experiencia y ojalá nos vaya bien. Estar en semifinales sería un logro más que importante", contó Mauro Etulain.

"Durante el año, el objetivo es sumar experiencia con todas las categorías y ahora que sumamos la línea "B" queremos potenciarla y desarrollara, porque es un desafío para el club y sumas mas cantidad de jugadoras", redondeó el DT del Azul.

-Sociedad Sportiva "A"

Jugadoras: Martina Sánchez, Celina Scoponi, Mercedes Pilar González, Pilar Elorriaga, Emilia Pintos, Juliana Ruiz, Trinidad Stortoni, Faustina Lirio González, Morena Colonga, Rocío Sánchez, Delfina Esandi, Manuela Zabala, Julieta Alende, Joaquina Gómez Mas, Lourdes Firmapaz, Juana Trellini y Josefina Ruiz.

Entrenador: Alexis Guastalli

Asistente: Santiago González

Preparador físico: Facundo Díaz

Psicólogo: Maximiliano Lambrich

La frase del DT:

"El objetivo es seguir creciendo, tenemos un plantel muy joven, con un promedio de edad muy bajo para ser una Primera. Seguimos en contrucción, en un proyecto establecido de acá a tres años", explicó Alexis Guastalli.

"La idea es seguir creciendo y que esta base de Primera, que recién ahora se está creando, queremos que tenga una base bien establecida", agregó el DT del Blanco.

"El objetivo, obviamente, es superarse, un pasito más arriba que el año pasado. Y a nivel Regional nos va a tocar jugar el B, el año pasado jugamos el A y llegamos a la final. Así que este año los objetivos van a ser altos, vamos a ir por todo", avisó Ale.

-El Nacional "A"

Jugadoras: Delfina Pasqualini, Maria Paz Aispuro, Pilar garcia Martínez, Azul Castro, Guadalupe Brezina, Guadalupe Becerra, Trinidad Polchi, Ana Streinterberger, Magdalena Olivieri, Rosario Streinterberger, Magdalena Monteverde, Avril Vazquez, Camila Rodríguez, Maria Apilli, Mora Equiza, Emilia Piedrabuena, Belen Coccia, Pilar Pianesi y Milena Monacci.

Entrenador: Hernán Hancen

Preparador físico: Felix Zamora

La frasel del DT:

"La expectativa swiempre es llegar a un podio, jugar una semi o una final. Pero hoy tenemos que ver bien la situación en la que estamos, sufrimos la partida de muchas jugadoras de Primera. Tenemos que pensar este año como una transición, buscando tener la mayor cantidad de jugadoras de Primera en el equipo y, también, de adaptación para todas las jugadoras de Quinta qu este año les va a tocar la linda responsabilidad de jugar en Primera", avisó Hernán Hancen.

"Obviamente que vamos a ir a competir en todos los partidos y buscando llevarnos el resultado a casa, pero tenemos que ser cautos a las horas de las exigencias extremas. Las chicas lo entiendien y estamos haciendo un buen trabajo", cerró Hernán, quien pasó de dirigir a los Caballeros.

-Independiente de Coronel Dorrego

Jugadoras: Trinidad Campistegui, Morena Canan, Amparo García Hollender, Valentina García Hollender, Angelina Litterio, Agustina Menna, Carolina Palacios, Manuela Reta, María Emilia Reyes, Gala San Martín, Lucía San Martín, Constanza Zorzano, Julia Barrios, Camila Adorno, Lucila Musi Longstaff, Lourdes Anchinello y Naira Berger.

Entrenador: Ricardo Mora

Asistente: Damián Villegas

Preparador físico: Sebastián Krieger

La frasel del DT:

"El club es dentro de todo nuevo en ABH, y esta es la segunda oportunidad que el club tiene de jugar en la copa de oro. Las chicas tienen muchas ganas y prendisposicion, pero tenemos muy en claro que la competencia va a ser muy dura y contamos con un plantel bastante corto", reconoció Ricardo Mora.

"Como objetivo cercano sera seguir conociéndonos y como objetivo principal será competir con nosotros mismos e intentar superarnos partido a partido", resumió el DT.

*Planteles Copa de Plata

-Villa Mitre

Jugadoras: Abril Arruti, Martina Benussi, Valentina Bianchi, Agustina Cordero, Lucía Gallucci, Candela Igoldi, Florencia Jiménez, Katherine Laher, Karim López, Martina López, Rocío López, Agustina Loza, Micaela Montenegro, Lourdes Monti, Zoe Moreno, Sofía Ponce, Zoe Stammerker y Berenice Wheit.

Entrenador: Pablo Hait

Preparador físico: Martín Martínez

Entrenador de arqueros: Martín Adulante

Coordinador general: Martín Pedernera

La frasel del DT:

"Se formó un nuevo cuerpo técnico, con Martín Pedernera como coordinador general y Ana Urzi como coordinadora de las formativas", contó Pablo Hait.

"Armamos un proyecto nuevo para todo el hockey en general, para de volver a armar una base grande de jugadoras, creciendo paso a paso. El objetivo de la Primera es pelear los primeros puestos y, si se puede, ascender lo antes posible a la Copa de Oro", agregó.

-El Nacional "B"

Jugadoras: Agustina Frascarelli, Milagros García Martínez, Fiamma Sassi, Zoe Pavletic, Florencia Carnéz, Valentina Piedrabuena, Sofía Andersen, Lucia Vilas, Trinidad Schulz, Olivia Zanconi, Sol Radavero, Emma Orfila, Emma Díaz Casanova

Diamela Bustos, Justina Confini, Juana Lucas, Juana Trench y Fatima Delgado.

Entrenador: Mauro Carrizo

Preparador físico: Agustín Samuel

Ayudante de campo: Gabriel Alonso

La frasel del DT:

"El objetivo de este año es pelear lo más arriba posible, como siempre. Si bien hubo algunas bajas delicadas tenemos la suerte de encontrarnos con chicas de Quinta con muchas ganas de competir y que nos van a aportar mucho", reconoció Mauro Carrizo.

"Este año la competencia en el torneo va a estar muy pareja, hay buenos equipos por lo que todos los partidos van a ser una final", avisó el DT.

-Sociedad Sportiva "B"

Jugadoas: Bianca Comino, Milagros Delgado, Pilar García Douma, Olivia Guasch, Mélany Hernández, Morena Mastrovalerio, Angelina Mazzuchelli, Faustina Migasso, Candela Renata Moral, Delfina Morales, Valentina Payarola, María Paz Petersen, Pilar Saldungaray, Magdalena Saldungaray, Antonia Sgattoni, Sofía Trivellini y Josefina Schulmeister.

Entrenador: Gastón Mónaco

Preparador físico: Franco Gil

Psicólogo: Maximiliano Llambrich

La frasel del DT:

"Dentro de lo deportivo, el objetivo es hacer un buen arranque de torneo, enfocados en la preparacion del Regional que es en muy poco tiempo e ir partido a partido, la zona de plata es muy fina en resultados y mas el primer torneo en donde nos cruzamos una sola vez con cada equipo", analizó Gastón Mónaco.

"Dentro de lo grupal el objetivo siempre es que las jugadoras disfruten de este deporte que les apasiona y sumar a la gente nueva que se incorporó, lo humano siempre suma a que los resultados lleguen mas rapido", reconoció el DT.

-Tiro Federal

Jugadoras: Fiorela Carrasco, Paula Navarrete, Ailén Vacarino, Juana Aller, Antonella Lara, Jocelyn Wolf, Eva Inglera, lara Flores, Sofía Rodríguez Lucía Centurión, Maite Baratcabal, Uma Cenícola, Faustina Moret, Naomí Mansilla, Agustina Vázquez, Nahiara Uribe, Morena Rosales, Mía Andreani, Guadalupe Laborde.

Entrenador: Luciano Concetti

Preparador físico: Marcos Larrasolo

La frasel del DT:

"Este año contamos con un grupo más reducido, con más sentido de pertenencia", contó Luciano Concetti.

"Queremos volver a pelear el ascenso otra vez", avisó.

-Puerto Belgrano "A"

Jugadoras: Lucía López Izarra, Juana Áviles, Florencia Prados, Lucía Sameri, Luisina González, Florencia González, Cecilia Toscano, Camila Segovia, Agustina Mosqueira, Tatiana Guglielmo, Clara López Rueda, Josefina Martínez, Sofía Rodríguez, Tiziana Bernal, Alma Sánchez y Rocío Mainetti.

Entrenador: Juan Francisco Ordieres

Preparador físico: Ariel Conti

Asistente: Martina Filocamo

La frasel del DT:

"El año pasado nos tocó jugar por el descenso y la idea de este año es consolidarnos como equipo. Vamos a buscar estar entre los cuatro de la Copa de Plata", reconoció Juan Francisco Ordieres.

-Universitario "B"

Jugadoras: Luisina Albanece, Manuela Hernando, Aldana Lambrecht, Pierina Luque, Lucía Palmieri, Felicitas Ramos, Morena Rasquete, Delfina Rebolledo, Agustina Reser, Delfina Robilotte, Brenda Schetizner, Úrsula Schetizner, Manuela Schettino, Carmela Scoccia, Valentina Yatzky, María Ayelén Zabalegui.

Entrenador: Thiago Bonifazi

Asistente: Ruffo Cáceres

La frasel del DT:

"Venimos de ascender de Copa de Bronc, así que el primer objetivo es consolidarnos y mantener la categoría. Sabemos que va a ser un torneo muy parejo, pero confiamos mucho en el equipo que tenemos. Somos un plantel muy joven, con varias jugadoras nuevas, pero con mucha intensidad y ambición", avisó Thiago Bonifazi.

"La idea es competir todos los partidos y, si estamos a la altura, pelear los puestos de arriba para soñar con el ascenso a Copa de Oro", se ilusionó.

*Planteles Copa de Bronce

-Palihue

Jugadoras: Nahiara Altamirano, Candelaria Álvarez, Pamela Baltián, Melissa Bosco, Manuela Calderoni Donadio, Iara Conte, Sol Del Vecchio, Catalina Fonte, Zoe Haedo, Antona Lértora, Guadalupe López Weitt, Catalina Manque, Ambar Manganaro, Paz Montequin, Julieta Moreno, Valentina Moreno, Catalina Piangatelli, Micaela Piersanti, Aranca Recondo, Aylin Vinay y Sofía Wagner.

Entrenador: Juan Francisco Aristu

La frasel del DT:

"Venimos de un año duro con el descenso y queremos revertirlo", avisó Juan Francisco Aristu.

"Como equipo nos propusimos ir paso a paso, de a poco y siempre por un poco más. Creemos que hicimos una gran pretemporada, las chicas tuvieron varios estímulos semanales y siempre estuvieron bien predispuestas a lo que le pediamos el cuerpo técnico. Estamos todos en la misma sintonía, con las mismas ganas y eso creo que va a ayudar. Sabemos que no es nada fácil, tenemos los pies sobre la tierra, pero con mucho esfuerzo vamos a ir en busca de eso que tanto anhelamos", agregó Paco.

-Pacífico "B"

Jugadoras: Catalina Agesta, Geraldine Blanchini, Antonella Bonifazi, Melany Carrillo, María Coronel, Antonella Falaschi, Clara Klein, Virginia Lorenzo, Julieta Martínez, Micaela Martínez, Agustina Negrin, Micaela Pescader, Julieta Pirola, Victoria Saitler, Julieta Sánchez, Mailén Sánchez, Lucía Schmitz, Luciana Stremel, Micaela Vasquez y Lucía Vera.

Entrenador: Matías Leiva

Preparador físico: Pablo Meriggi

La frasel del DT:

"El gran objetivo es consolidarnos como equipo y mantener la categoría", resumió Matías Leiva.

-Universitario "C"

Jugadoras: Josefina Abadie, Agustina Abot Astiasaran, Coral Astaburuaga, Valentina Carrizo, Camila Cortez, Milagros Dambolena, María Inés Faggiani, Josefina Fernández, Martina Fernández, Lucía González Matos, Consuelo Hadad, Candela Madarieta Ambrosius, Valentina Menna, Abril Pollet, Camila Reyes, Ana Sabatini, Johanna Walter y Rosario Zabalegui.

Entreandor: Alejo Lemel

Ayudante: Agustín Ferrer

La frasel del DT:

“Uno de los objetivos principales que nos propusimos fue el ascenso y los caminos que elegimos tomar, son los de entrenamientos, trabajos duros y mucha entrega", contó Alejo Lemel.

"Sabemos que no va a ser fácil, pero creemos que tenemos con que para pelear lo mas alto", reconoció.

Para él en lo personal también será un año especial.

"Es mi primer año como entrenador en categorías competitivas, el club me dio la oportunidad de dirigir la Primera y la Quinta "C"", agredeció.

-Sporting

Jugadoras: Antonella Ormache, Catalina Ramasso, Evelyn Scoreanzi, Fiama Mirazu, Florencia Sarmiento, Luciana Valenti

Magali González, Maria de los Angeles Bianchotti, Mayra Cannes, Nayla Zweedyk, Reina Bravino, Rocio Di Bovaventura

Rocio Gómez Peña, Sofía Deandrea, Maria Itati Mendoza y Victoria Rodriguez Jeva.

Entrenador: Sergio Nasso

Ayudante: Claudio Retrive

Preparador físico: Miguel Barroso

La frasel del DT:

"El objetivo mínimo es mantener la posición del año pasado, que fue entrar en semifinales. La idea es ver si podemos dar un pasito más y meternos en la final", se ilusionó Sergio Nasso.

-El Nacional "C"

Jugadoras: María Cela, Lucía Corte, Jaqueline De Simone, María Laura González, Luciana Montangie, Noelí Mosquera, Micaela Pérez Troncoso, Julieta Siracusa, Camila Spina, Abril Troschasky y Florencia Zamudio.

Entrenador: Joaquín Gilardi

Preparador físico: Pascual Heredia

La frasel del DT:

"El objetivo es seguir ganando identidad como grupo y consolidandonos como equipo y que eso sea sostenible a lo largo del tiempo", avisó Joaquín Gilardi.

"Este año se incorporaron muchas chcias nuevas, no somos muchas pero de a poco vamos tomando forma y creo que el grupo tiene muy buena energía y ganas de crecer", se ilusionó el DT.

-Puerto Belgrano "B"

Jugadoras: Virginia Villanueva, Yamila Marisol Robles, Sofía Trinidad Ciambelli, Lucrecía Fernández, Silvia Miranda, María Anabel Grima, Aldana Cejas, Agostina Martínez, Silvia González, Lucía Miranda, Luz Miranda, Mía Gutiérrez, Milena Farfán, Nayla Medina, Romanela Basili, Jazmín Cappa y Renata Franchi.

Entrenador: Thiago Parella

Ayudante: Cristian Tomei

Preparador físico: Brenda López

La frasel del DT:

"El objetivo principal es desde lo humano, el trabajo en el grupo, la formación y unión. Que más allá de ser un equipo de hockey, somos todos personas y es muy imporante que puedan encontrar esa uniónen elgrupo. Como club nos esforzamos mucho en eso", señaló Thiago Parella.

"Desde lo deportivo, queremos que sigan creciendo, año a año la línea B fue creciendo y no nos queremos quedar atrás", reconoció.

-Argentino "B"

Jugadoras: Julieta Di Carli, Leila Pamela Ávila, Agatha Lo Verde, Lola Bast, Zoe Páez, Leticia Claverie Bidart, Yamila Canali, Juana Trelles Zabala, Ailin Salvai Destain, Laura Paulina Llorens, Leila Galeano, Josefina Llorens, Candela Magalí Riffo, Sofia Micaela Rodriguez Almanza, Cheryl Distel, Soledad Cantarelli, Rosario Ahets Etcheberry, Victoria Arias, Renata Bigliardi, Camila Ibarra y Maria Fernanda Iglesias.

Entrenador: Javier Soquiransky

Ayudante: Martín Pecci

Preparador físico: Felipe Gregorio

La frasel del DT:

"El objetivo, ante todo, es armar un equipo para tratar de dar lo máximo y ver si se puede ir en busca del ascenso a la B", avisó Javier Soquiransky.

"Es un equipo con jugadoras grandes, con un mix de más chicas. La idea es armar el equipo en este torneo y después ver la posibilidad de ascender", se ilusionó Mote.

-Club Porteño (Saldungaray)

Jugadoras: Jazmín Trejo Aceituno Trejo, Jazmín Juan, Camila Esquivel, Florencia Godfrit, Luz Leotta Potej, Sofía Esmoli, Brisa Ruckert, Agustina Álvarez, Martina Rojas y Valentina Herrera.

Entrenadores: Patricia Zapata y Fernando Araujo