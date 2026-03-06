Bahía Blanca | Viernes, 06 de marzo

"Nadie sale igual de una catástrofe": el mensaje del intendente por el primer aniversario de la inundación

En un mensaje publicado en redes sociales, el jefe comunal anunció que este sábado habrá "banderas a media asta" y que fue "decretado el duelo".

El intendente Federico Susbielles se refirió, a horas del primer aniversario, a la trágica inundación del pasado 7 de marzo del 2025.

En ese sentido, subrayó que habrá "banderas a media asta" y que fue "decretado el duelo". También habrá una misa a las 19 horas.

El mandatario afirmó que "como intendente y como vecino, abrazo y acompaño a los seres queridos de las 18 víctimas de la inundación, manteniendo viva su memoria".

Por otro lado, también subrayó: "Gracias al temple, el coraje y la solidaridad de nuestra comunidad, Bahía no se doblegó y hoy está de pie. Sigamos unidos", cerró el titular del Sillón de Bordeu.

 

