Oficial Oro: los DT hablan de objetivos y presentan a sus XV titulares para hoy

Ricardo Sbrana [email protected] Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

(Nota de la edición impresa)

Otro año que comienza para el rugby de nuestra ciudad y la región con el inicio del campeonato Oficial de Primera de la Unión de Rugby del Sur. Este sábado se jugará la primera fecha del certamen, que volverá a contar con cinco participantes: Sociedad Sportiva (bicampeón), Argentino, Universitario, Santa Rosa RC y El Nacional, promovido a la zona Oro.

Además del máximo cetro local, lo que también habrá en juego serán las plazas a los regionales. Para el Pampeano A habrá dos cupos, aunque uno quedaría para Sociedad Sportiva -sin importar cómo lleve el Oficial- si le gana a Neuquén RC la reválida al Torneo del Interior B del próximo sábado 28. Más allá de este detalle, lo que finalmente determinará la clasificación de cualquier club URS al TRP A será el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para jugar en la máxima categoría, una realidad diferente en cada caso.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por dicha reválida es que tampoco están confirmados los nombres de la URS para el Norpatagónico. Sí está confirmado que lo jugarán 8 equipos (cuatro de cada unión).

Fecha inaugural

El campeonato bahiense arranca este sábado Sociedad Sportiva-Santa Rosa RC (a las 16, arbitraje de Federico Roncoroni) y Argentino-Universitario (Juan Ignacio Rossello, desde las 16), con fecha libre para El Nacional, que debutará el próximo fin de semana ante el conjunto pampeano de visitante. Como preliminares van los partidos de Preintermedia a las 13 (Sociedad Sportiva-Universidad Nacional del Sur y Argentino-Universitario) e Intermedia desde las 14.30 (Sociedad Sportiva-Santa Rosa RC y Argentino-Universitario).

Se jugará a dos ruedas todos contra todos, con la décima y última a jugarse el 23 de mayo. Al cabo de la primera rueda, prevista para el 2 de abril, se conocerá la clasificación al regional Norpatagónico. Justamente, el 9 y 16 de mayo se jugarán intercaladas dos fechas de ese campeonato

Salvo algún reposicionamiento o regreso puntual, los clubes mantienen prácticamente los nombres de la temporada pasada.

En la previa los entrenadores anticiparon cuáles serán los objetivos para la temporada que comienza:

Samuel: “El objetivo es ganar todo”

“Todo lo que juguemos lo queremos ganar. El objetivo es ganar todo lo que podamos. Después dependerá de cómo se vaya desarrollando la competencia y el plantel sea por tema viajes, trabajo, lesiones o estudio”, dijo Diego Samuel, head coach de Las Palomas.

Justamente, el dato es que desde 2019 a esta parte el conjunto blanco fue campeón del TRP A 2019, Copa Patagonia 2020, Preparación y Oficial 2021, semifinalista TRP A 2021, tercer puesto TRP A 2023, ganador Reclasificatorio TRP A-B 2024, tercer puesto TRP A 2025 y Oficial y Norpatagónico 2024 y 2025.

“La base del equipo es similar a la del año pasado. Excepto algunas bajas de los chicos que eran líderes del equipo y se retiraron, como Facundo Zamora, Felipe Doria y Marco Ciccioli”, agregó el DT del campeón 2024 y 2025.

Para Sociedad Sportiva el acceso al TRP A 2026 quedaría asegurado el próximo 28 de este mes, en caso de ganar en La Carrindanga la reválida al Torneo del Interior B.

“Si ganamos ese partido obtendremos la plaza automáticamente. Ese partido además será clasificatorio para la fase de grupos del Torneo del Interior B”, dijo el head coach del Blanco.

Así formarán hoy Sociedad Sportiva: Iñaki Azcoitía, Luca Loiacono, Ignacio Lance; Francisco Cantalejos (capitán) y Juan Cruz Harguindeguy Purccinelli; Felipe Inchausti, Thiago Loiacono, Tomás Inchausti; Rafael Larrañaga Astibia y Tomás Bermúdez; Alan Martínez, Mateo Köhler, Pedro Zorzano, Renato Cantalejos; Facundo Ferrández.

Como relevos estarán Santiago Báncora, Juan Francisco Malanga, Uriel Troncoso, Joaquín Marne, Rocco Portada, Ignacio Ficcadenti, Mateo Cardoso Lopes y Felipe Serrat.

Flores: “Primer o segundo puesto”

Argentino fue campeón del Oficial por última vez en 2023.

Este año "El Chancho" le apunta el título y aspira a finalizar en zona de clasificación al TRP A, categoría en la que jugó por última vez también en 2023.

El Azul ganó invicto el TRP B del año pasado y fue 2º en la Reválida A-B, para recuperar así la segunda plaza URS en la división superior.

“Objetivos para el Oficial, primero o segundo puesto. Nos fijamos esa meta. Y con la consecuente clasificación al TRP A. Para el resto del año, jugar TRP A y obtener al menos un sexto lugar que nos permita evitar la Reclasificación. Ambicioso pero posible. Y a más largo plazo, conseguir experiencia en regional A”, dijo el entrenador Lisandro Flores.

"Licho" dispuso para hoy el ingreso como titulares de Facundo Aristimuño, Francisco Ramírez, Pablo Cerljenko; Santiago Ramos y Julián Gargiulo; Emiliano Barrera, Nicolás Marengo, Francisco Arnaldo (capitán); Pedro Selvarolo y Ramiro Correa; Manuel Saldaño, Guido Marconi, Alejo Marconi, Francisco Muñiz; Manuel Molina.

Como recambio van Nicolás Ruiz, Tomás Gutiérrez, Manuel Otero, Martiniano Barselini, Nicolás Hernández, Matías d'Empaire, Bautista Infante y Agustín Grunewald.

Minnaard: “Ser competitivos”

“Buscamos este año aumentar la cantidad de jugadores en un porcentaje importante, por arriba del 30 por ciento. Como segundo objetivo, competir con los tres equipos. Mantener el espacio de competencia de la Preintermedia y sumar la mayor cantidad de jugadores ahí”, dijo Mariano Minnaard, head coach de Universitario.

Las Pirañas se coronaron en el Oficial por última vez en 2017, cuando además obtuvieron la clasificación al TRP A.

“Luego apuntamos a reconstruirnos y a desarrollar un juego que nos permita ser competitivos. Y si nos da, clasificar en alguna de las instancias del Pampeano, que sería el objetivo de competencia. El Oficial será el punto de partida para saber qué vamos a jugar y dónde estamos para jugar. El Norpatagónico también nos interesa”, afirmó.

“Seguiremos con lo que venimos pregonando: crear la cultura de club, disfrutar a través del rugby, entrenar con ganas, crear un entorno para que mayor cantidad de jugadores se acerquen, que estén buenos los entrenamientos, que sean de disfrute, divertidos. Y que llegue el fin de semana podamos plasmar lo que entrenamos”, agregó "Terre".

El DT dispuso este equipo para el debut:Julio Nill, Michel Aquino, Ernesto Theaux; Valentín Gorla y Aucan Morales; Daniel Acosta, Marcos Torresi, Mateo Pandolfi; Emiliano D'Amico y Sebastián Barrera; Santiago Rodríguez, Lautaro Carrio, Tobías Andrade (capitán), Joaquin Cariac; Santiago Lagos.

Como definidores van Jonatan Sullivan, Matías Araque, Tomás Bogado, Lautaro Vera, Santiago Farías, Tomás Fara, Juan Cruz Fernández y Mauro Rudel.

Lobato: “Queremos competir”

El Nacional tendrá fecha libre y debutará en el Oficial Oro ante Santa Rosa RC como visitante, el próximo sábado 14. El Celeste viene de una gira preparatoria por Irlanda, Escocia, Inglaterra y Gales.

“Buscaremos ser competitivos. Venimos de años jugando en un nivel menos exigente de lo que esperamos encontrar en el Oficial Oro. Queremos competir y hacer frente a una mayor exigencia. A partir de eso construir y buscar algún resultado. Pero sobretodo competir”, afirmó Joaquín Lobato, técnico de El Nacional.

“Para la temporada buscamos como objetivo principal elevar nuestro nivel y para eso hay que jugar con los mejores. Sabemos que no va a ser fácil pero estamos dispuestos a medirnos, primero con nosotros mismos en cuanto a exigencias y dejar bases firmes para los próximos años”, dijo.

Bognatti: “Ampliar la base”

“Queremos mantenernos en la categoría del TRP B. Entendemos que es el nivel de competencia que tenemos y de ahí no queremos caer. Al no tener Preintermedia, por la cantidad de gente, el nivel que exige y los kilómetros a recorrer, vemos lejos y descartamos aspirar al Pampeano A por más que podamos competir en el Oficial”, indicó Esteban Bognatti, DT del staff de Santa Rosa RC.

“Entendiendo que estamos en un año de transición con muchos chicos jóvenes y nuevos. Ponemos el foco en ampliar la base de jugadores y en generar una identidad de juego acorde lo que Santa Rosa debe jugar. También, consolidar el grupo con los chicos nuevos”, agregó.

El XV de la Margarita para hoy será con Gerassi, Lezcano, Lang; Costabel y Corrales (capitán); Fasce, Pacheco, Cubells; Scholes y López Evangelista; Kollman, Erize, Giretti, Baumgatner; Echandia.