Manu Angelini transformó la memoria de la inundación en música

Manu Angelini, músico, gestor cultural y docente de 39 años, encontró en la música una forma de procesar y compartir lo vivido durante la inundación de Bahía Blanca.

“Lo primero que surge es la canción. Cuando me puse a escribirla, no es que me senté pensando ‘voy a escribir algo sobre la inundación’, sino que me salió naturalmente”, cuenta. A medida que avanzaba en estrofas y estribillos, descubría que estaba plasmando fragmentos de las tantas historias de familiares, amigos y conocidos.

En el proceso creativo, Angelini tuvo una revelación: “En algún momento, creo que fue cuando empecé a componer la música, tuve la certeza de que lo que estaba haciendo era un tango. Y no solo eso, sino que me lo imaginaba con la voz del Polaco Goyeneche. Desde ese punto me inventé, a modo de juego compositivo, que la canción era un pedido de él”.

Para darle forma definitiva, convocó al compositor y pianista Gastón Ares, uno de sus maestro en la música.

“La intención era que él escriba los arreglos musicales y que las partituras puedan descargarse y utilizarse libremente desde mi página web. Gastón fue el primero en sumarse al proyecto y me sugirió que antes de pensar en el arreglo convoquemos a los músicos”, explica.

Así nació una orquesta de tango integrada por Ares en piano; Iván Prosiuk, Natalia Alessandroni y Rocío Castro en violines; Juan Fernández Rossi en contrabajo; y Francisco Vitali en bandoneón. La voz se completó con la participación de Marianela Pacheco, amiga y colega: “Estoy muy contento con su participación porque hace mucho veníamos con ganas de grabar algo juntos”.

El proyecto se expandió hacia lo audiovisual. Con Leandro Holman y Joaquín Agesta comenzaron registrando la jornada de grabación, pero pronto surgió la idea de un videoclip colaborativo.

“Se le ocurrió la idea de hacer un video invitando a participar a la gente que quisiera enviar registros caseros del día de la catástrofe y los días posteriores. Estuvimos un par de semanas recibiendo material de gran cantidad de personas. Fue muy movilizante volver a ver imágenes de aquellos días y leer los mensajes que nos dejaban. El alcance en redes sociales no sorprendió: “Más que nada el gran alcance que tuvo nuestro posteo en redes sociales en el que convocábamos a la gente participar. Me parece que eso evidenció que hay una necesidad de la sociedad de compartir, de poner en palabras y seguir procesando lo que vivimos”, recuerda Angelini

La canción y sus partituras están disponibles de manera libre en su página web (https://www.manuangelini.musica.ar/musica/letras-y-acordes). Además, quienes deseen apoyar económicamente el proyecto pueden hacerlo a través de la plataforma “Cafecito” (https://cafecito.app/manuangelini).

“Allí se puede dejar un reconocimiento desde $1.500 por Mercado Pago, transferencia y otras”, señala. También invita a compartir la canción, seguirlo en redes sociales y suscribirse a su canal de YouTube: “Invito a quien le haya gustado a compartir la canción y seguirme en redes sociales y suscribirse a mi canal”, cerró.